"Это братская война": всплыло видео встречи нового начальника УГО с террористом Моторолой

Новоназначенный начальник Управления государственной охраны, подполковник Вооруженных сил Украины Алексей Оцерклевич в 2014 году встретился с террористом "ДНР" Арсением Павловым (позывной "Моторола"), чтобы обсудить вывоз убитых солдат.

Во время встречи украинский военный пожал руку Мотороле. Момент попал на видео, снятое журналистами (чтобы посмотреть ролик, поскролльте страницу вниз).

"Очень было приятно познакомиться с командирами. Я очень рад, что так получилось, я думаю, что мы мировую еще будем праздновать. Просто я считаю, что это братская война, которая никому не нужна. Главное, чтобы у нас в верхах разобрались. А мы солдаты, нам сказали – мы делаем", – сказал тогда Оцерклевич.

Алексей Оцерклевич inforesist.org

Из-за этих слов в общественности начал разгораться скандал, на что военный ответил, что ему "хотелось придушить" боевика, но у него была задача вывести целыми украинских бойцов:

"Мы туда ехали не обниматься и целоваться с ними. Поблагодарил я его только за то, что он дал возможность без единого выстрела вывести моих ребят. Моя главная задача – вывести целыми своих бойцов. Хотя у меня были совсем другие чувства, мне его хотелось придушить. Я же не буду на камеру, уподобляясь террористам, вести себя вызывающе".

Отметим, Алексей Оцерклевич – подполковник ВСУ, участник войны на Донбассе, заместитель командира 1-го механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады во времена боев за Донецкий аэропорт, впоследствии выполнял обязанности командира подразделения.

В сообщении о назначении нового начальника УГО на сайте президента сказано: "Алексей "Купол" Оцерклевич стал известным благодаря военной хитрости, которая позволила провести без единого выстрела ротацию наших военных и добровольцев в ДАПе – прямо на глазах у главаря российских наемников Моторолы. Об этом в то время сообщали официальные представители Генштаба ВСУ".

Как писал OBOZREVATEL, ранее президент Украины определился с главой АП. Должность занял советник Зеленского по юридическим вопросам Андрей Богдан.

Президент также назначил продюсера "Студии Квартал 95" Сергея Трофимова первым заместителем Богдана.

Кроме этого, должности замглавы АП заняли Юрий Костюк, Кирилл Тимошенко и Руслан Рябошапка.

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