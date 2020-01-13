"Привязали к тросу наручниками": жена узника Кремля рассказала о пытках оккупантов

Жена крымского политзаключенного Лемара Мемедеминова рассказала, в каких жутких условиях оккупанты этапировали ее мужа Наримана Мемедеминова.

Об этом она рассказала для "Крымской солидарности" после свидания с супругом. Так, 24 декабря 2019 года мужчину этапировали в город Шахты из Ростова, РФ.

"Перевозили их на поезде, это где-то полтора часа езды. Когда с поезда переводили в машину, натянули трос и к нему зацепили их наручниками. Они с огромными сумками, прикованные к этому тросу, передвигались от поезда к машине. В СИЗО его поместили в общую камеру на четыре человека. Он говорит, что первое что бросилось в глаза – это телевизор и он обрадовался, так как последний раз он смотрел телевизор в Симферопольском СИЗО", – рассказала крымчанка.

Мемедеминова отметила, что в СИЗО питьевую воду дают по одному часу утром и вечером. Прогулки пять дней в неделю, кроме выходных. У заключенных отбирают лекарства и выдают по их нужде.

В заключении мужчину начали мучить беспокоить боли в спине. В осмотре врача россияне ему отказали.

Напомним, что Наримана Мемедеминова приговорили 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

Нариман и Лемара Мемедеминовы Крымская солидарность

Нариман Мемедеминов – гражданский журналист, блогер, активист "Крымской солидарности", документалист. Мемедеминова обвиняли в призывах к терроризму и оправдании террористической деятельности за видео на Youtube от 2013 года.

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