Прицельно обстреляли: "Л/ДНР" устроили коварную провокацию на Донбассе

Террористы на Донбассе 15 августа 43 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе шесть раз из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Так, российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях - из вооружения БМП. Отмечено также применение минометов калибром 120 и 82 мм, сообщает пресс-центр ООС.

Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новозвановки, Светлодарска, Луганского, Новолуганского, Майорска, Марьинки, Авдеевки, Опытного, Песков, Красногоровки, Новотроицкого, Новомихайловки, Каменки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстреливал из минометов калибром 120 мм Светлодарск и Гнутово, а калибром 82 мм - защитников Крымского, Луганского и Гнутово.

Также зафиксировано очередную провокацию на участке разведения сторон в Станице Луганской. Оккупанты прицельно обстреляли наши позиции из стрелкового оружия.

В результате боевых действий двое защитников Украины получили ранения. По данным разведки, двух оккупантов уничтожено, трое были ранены.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе была тяжело ранена 20-летняя девушка-морпех. На данный момент ее уже прооперировали.