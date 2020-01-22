Прицельно лупят из артиллерии: террористы на Донбассе пошли на новое обострение

Российские террористы на Донбассе усилили обстрелы позиций Объединенных сил и населенных пунктов. Они постоянно атакуют их из артиллерии, а также беспилотников, с которых сбрасывают боеприпасы.

Об этом сообщается в сводке группы "Информационное сопротивление" за 14-22 января, которой поделился координатор проекта Константин Машовец на своей странице в Facebook.

Отмечается, что за указанный период было зафиксировано 64 огневых налета оккупантов (для сравнения, неделей ранее было 39). При этом противник применял стрелковое автоматическое вооружение, ручные и станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, эпизодически были зафиксированы случаи применения зенитных установок типа ЗУ-23-2, штатного вооружения БМП-1/2 и ПТРК.

Кроме того, было зафиксировано применение противником вооружения, подпадающего под ограничения согласно положений Минских соглашений. В частности – 152/122-мм артиллерийских систем и 120/82-мм минометов.

В частности, огневые удары наносились противником по позициям украинских войск в районе населенных пунктов: Крымское, Новолуганское, Луганское, Новотошковское, Зайцево, Мироновское, Светлодарск, Новотроицкое, Пески, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Орехово, Новозвановка, Авдеевка, Травневое, Новоалександровка, Павлополь, Васильевка и Широкино.

Помимо всего, противник 15 раз осуществлял ведение воздушной разведки с применением БПЛА для выявления изменений в боевых порядках группировки Объединенных сил. Кроме того, в ряде случаев противник использовал БПЛА "ударного" типа для сбрасывания осколочных боеприпасов типа ВОГ-17 и ВОГ-25 по позициям Объединенных сил.

Также на фронте была замечена активизация деятельности снайперских, маневренных и стационарных групп РЭР/РЭБ террористов практически вдоль всей линии соприкосновения для противодействия и нарушения системы управления БПЛА ОБСЕ и Объединенных сил.

Артиллерия "Военное обозрение"

"Выделенные в состав дежурных сил артиллерийские подразделения и расчеты ПВО противника на протяжении недели находились в состоянии постоянной боевой готовности к нанесению огневых ударов по боевым порядкам Объединенных сил. Также зафиксировано поступление прямого приказа командования оккупационной группировки ряду подчиненных подразделений, находящихся на передовых позициях, на проведение целевых обстрелов позиций подразделений ОС с целью уничтожения и вывода из строя военной техники Объединенных сил", – говорится в сводке.

Вместе с тем, за последнюю неделю российские террористы понесли на Донбассе серьезные потери в количестве пяти человек: 1 АК – 1 ОМСБр (Кальмиусское), один оккупант, 11 ОМСП (Донецк) – один оккупант, 2 АК – 2 ОМСБР (Луганск), один оккупант, 7 ОМСБр (Брянка) – два оккупанта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе была зафиксирована переброска тяжелой артиллерии с территории Российской Федерации. Так, оккупанты массово везут на восток Украины гаубицы, системы "Гиацинт" и другую военную технику.

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