''Вывозил в лес и издевался над военными'': вопиющие факты о секс-скандале в ВСУ

24-летняя военнослужащая Валерия Сикал обвинила в сексуальных домогательствах своего командира, полковника Виктора Иванива. Правда, как выяснилось, это только вершина айсберга.

Также офицер, вероятно, унижал и издевался над другими подчиненными. А возможно, и организовывал своим знакомым статус участника боевых действий. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Главное:

Командир воинской части, вероятно, требовал интимной близости от подчиненной. А в случае отказа обещал показать "другую сторону армии".

В качестве наказания, по словам военных, полковник заставлял подчиненных две недели носить за спиной огнетушитель или ходить в каске.

В часть постоянно приезжают проверки, открываются уголовные дела, однако потом они где-то зависают. А недовольных увольняют или переводят.

Вывозил в домик в лесу

Валерия Сикал утверждает, что практически целый год терпела домогательства и унижения от собственного командира. Девушка рассказывает, что она прибыла в в/ч А-1358 в конце декабря 2017 года.

"Вскоре после прибытия командир приказал мне сесть в его машину и вывез в какой-то домик в лесу. Там он мне начал говорить, что я должна быть с ним доброй. А если нет, то он покажет мне худшие стороны армии", – рассказала OBOZREVATEL Валерия.

Валерия обвиняет своего командира части в домогательствах vn.20minut.ua

Она добавляет, что в тот раз в домике якобы появился и начальник полиции города Славуты Хмельницкого области. "Тогда Иванив сказал, что и с ним я должна быть тоже. Правда, полицейский отказался, мол, у него есть семья", – говорит Валерия.

По ее словам, в тот раз ей удалось вырваться из домика: Иваниву позвонили и сказали, что приехал проверяющий, поэтому командир засобирался назад. Правда, сообщил, что в выходные надо бы взять двух девочек, включая и Валерию, и отправиться в баньку.

Но уже вечером, утверждает девушка, полковник в приказном порядке вызвал ее в служебную квартиру. Девушка пришла с подругой, потому что боялась. Там был и проверяющий. "Полковник сказал, что и проверяющего я должна ублажать. Я сказала, что таких приказов выполнять не собираюсь и ушла", – говорит Валерия.

Валерия Сикал Facebook Валерии Сикал

Она отмечает, командир не останавливался в своих домогательствах. "Он мог меня прижать к стенке, обнять, схватить за руки. Хотя я не раз говорила ему, что меня это оскорбляет и чтобы он прекратил. А он предупреждал, чтобы я не нарывалась, иначе будет хуже. А если буду его удовлетворять, то поможет и карьеру сделать", – рассказывает военнослужащая.

Не отпустил к врачу и на собственную свадьбу

В отместку, по словам Валерии, командир не отпускал ее в госпиталь, на обследования к узким специалистам. За год девушка перенесла две операции на позвоночнике. "Я терпела боли, находилась на уколах. Просила отпустить меня к врачу, но командир отказывал. Говорил, ты молодая и здоровая, иди, служи. В результате меня осмотрел медик и дал направление в госпиталь".

Более того, Валерия рассказывает, что полковник не отпустил ее на собственную свадьбу.

"Я заранее подала ему рапорт. Но он отказал, даже сказал, чтобы я не выходила замуж. Через неделю я снова написала рапорт. Тогда он подошел и сказал, что ввели военное положение, поэтому отпустить он меня не может. Я умоляла его, говорила, что я же не к подружке еду, а это моя свадьба, она уже назначена. Тогда он сказал, ну ладно, тебе на дорогу надо 6 часов туда и назад, так что двух дней тебе хватит. Через пару часов он заявил, что и одного дня мне хватит. А потом и вовсе предложил расписать нас в его кабинете. Это даже рассматривала комиссия, и сказали, что во время военного положения отпускать или не отпускать военнослужащего решает командир. А он сказал – а я не хочу, и отказал", – говорит Валерия.

Муж Валерии, бывший доброволец, Алексей Вдовиченко, служил в 16 МПБ. Подавать заявление в полицию Винницы они приехали вместе. По его словам, когда они обратились в Хмельницкую ВСП, там им неофициально сказали, что у этого полковника хорошие связи с местной полицией. И это уже не первая жалоба на него.

Валерия и Алексей Facebook Валерии Сикал

Поэтому заявление они принесли именно в полицию Винницы. "Хотя нам сказали, что переправят его по месту службы в Хмельницкую область. Я очень этого опасаюсь", – говорит Валерия. Сейчас полиция открыла уголовное производство.

Заставлял делать клизму и снимать видео

Как выяснилось, командир этой части подозревается не только в домогательствах. По словам его бывшего заместителя, подполковника Виктора Мищука, который как раз отвечал за морально-психологическое состояние солдат, Иванив унижал и других своих подчиненных.

"Когда Иванив возглавил часть, я был в зоне АТО, это было в 2016 году. Потом я вернулся и увидел, что происходят странные вещи. Если Иванив замечал, что кто-то был в состоянии опьянения, то вместо того, чтобы отправить его на освидетельствование, он отправлял его в медсанчасть и заставлял делать клизму. И также заставлял кого-то снимать все это на видео. Потом этим видео военного шантажировал. Таких видео в части было много, я знаю, что пострадали от этого два прапорщика и солдат. Солдат сейчас уволился, а прапорщики еще служат. И кто-то взял и выбросил видео в Интернет", – рассказал OBOZREVATEL Виктор Мищук.

По его словам, после этого возник скандал, прокуратура открыла дело по ст. 425 УКУ превышение служебных полномочий.

"Приезжала проверка из ВСП. Я знаю, что когда с медсестрой разговаривало ВСП, то она признавалась и рассказывала, как все это происходило. Что ей позвонил командир Иванив, матерился, угрожал, говорил что уволит, если она не выполнит его приказ провести такую вот процедуру. Что уже медсестра говорила в прокуратуре, не знаю. Но дело где-то повисло, результата нет", – говорит Мищук.

В качестве наказания носили огнетушитель

Также, по словам экс-заместителя командира части, полковник Иванив применял и другие, мягко говоря, неуставные методы наказания.

"Он как-то шел по территории одной роты и увидел окурки. Вызвал прапорщика и приказал две недели носить за спиной огнетушитель. И тот его носил в рюкзаке. Или на совещании что-то спрашивает у молодого офицера. Тот по неопытности не знает. Тогда он заставляет его ходить по территории в каске, чтобы мозги варились, как он говорит. По этому факту также начато расследование, но пока безрезультатно. Люди боятся! Вызывает ВСП этого прапорщика и спрашивает, носил ли огнетушитель? Он говорит, что нет. Ему показывают фото, тогда он сознается, все рассказывает, но сам написать не хочет бумагу. Говорит, боюсь, хочу тут служить. Их можно понять, потому что далеко не каждому военному хочется ехать в боевую часть. Тут есть социальный пакет – жилье, детсадик, школа, работа для жены", – подчеркивает Мищук.

Также в часть приезжало и ГУ МО по морально-психологическому обеспечению. "Они проводили анонимный опрос и пришли к выводу, что морально-психологическое состояние в части критическое, многие анонимно пожаловались на авторитарный стиль руководства командира", – добавляет Мищук.

"Помог судье со статусом УБД"

Более того, по словам Мищука, Иванив помогал совершенно посторонним людям получать статус "участника боевых действий".

"Был один судья. Он его оформил в часть и якобы отправил в зону АТО. Все это было по бумагам. Тот там "побывал, вернулся" и получил УБД. История вскрылась – во время так называемой службы в АТО судья выносил судебные решения! Приезжало СБУ, изымало документы. Завели дело, судью уволили, а командиру снова ничего", – рассказывает экс-заместитель командира части.

Правда, после того, как дела возбуждались и повисали в воздухе, одна проверка сменяла другую и все без результатов, военнослужащие стали опасаться давать любые показания. "Я сейчас в отпуске, прихожу в часть буквально на несколько минут. Если я с кем-то разговариваю, то они меня постоянно переспрашивают – ты меня не записываешь? Даже в частном разговоре боятся. Хотя, я знаю, что есть девушки, которые все-таки дают показания против командира", – утверждает Валерия Сикал.

А по информации Мищука, всех, кто возмущается, сопротивляется, отстаивает свое достоинство или жалуется, либо увольняют, либо переводят в другую часть. "Нас с командиром вызывали на аттестационную комиссию. Я там все честно рассказал. И мне предложили… перевестись в другую часть. Я решил, что дослужу оставшиеся три месяца и уйду на пенсию", – подчеркнул мужчина.

OBOZREVATEL связался с командиром в/ч А-1358.

"Я ничего комментировать не буду. Сейчас открыто дело, я не имею права. И по каскам, и по огнетушителю, тоже дело не закрыто, поэтому ничего не скажу. У меня есть адвокат, но его данных я вам не дам", – ответил нам Виктор Иванив.

В Военной службе правопорядка (ВСП) нам сказали, что сейчас еще проходит проверка по заявлению Валерии.

"Сейчас идет проверка. Пока официальной позиции нет. Могу предварительно сказать, что факты частично подтвердились, частично нет. Возможно, этого командира проверят на полиграфе. Но решение по нему будет", – сообщил OBOZREVATEL пресс-офицер ВСП Сергей Губенко.

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