Пришла расплата: топ-пропагандист Кремля попал в скандал из-за дачи в Крыму

Главного путинского пропагандиста Дмитрия Киселева обязали выплатить более 2,5 млн рублей долга архитектору Владимиру Мазурину, который строил его виллу в оккупированном Коктебеле.

Соответствующее решение принял Королевский городской суд Московской области, частично удовлетворив иск Мазурина, сообщает "Новая газета".

В исковом заявлении крымский архитектор указал, что в 2015-2016 годах руководил реконструкцией особняка Киселева под Коктебелем. Договор с топ-пропагандистом Кремля он заключил 15 октября 2015 года. По словам Мазурина, реконструкция шла сложно из-за ошибок предыдущих строителей. Он попросил Киселева повысить жесткость металлокаркасов из-за того, что в фундаменте есть перекосы и конструкция дома потеряла устойчивость. Однако тот отказался исправлять указанные ошибки.

"Объект по-прежнему представляет опасность для всех окружающих, но это не повод не оплачивать услуги", — отметил представитель Мазурина Сергей Цапко.

Вилла Киселева в Коктебеле НТВ

Он рассказал, что архитектор занимался техническим надзором как на этапе проектирования, так и во время строительства. Однако Киселев посчитал, что Мазурин не справился с работой, а все ошибки предыдущих строителей вменил ему. В целом, по данным Цапко, Мазурин полностью выполнил услуги, которые указаны в договоре с Киселевым, на сумму 5,8 млн рублей.

"Хочу заметить, мой доверитель не занимался подбором подрядчика при строительстве объекта. Всем этим занимался Киселев. Именно он договаривался с подрядчиками и он определял стоимость работ. Мой доверитель занимался техническим контролем и надзором", — уточнил Цапко.

В свою очередь, представитель Киселева Роман Савицкий заявил, что с Мазуриным якобы был заключен договор полного оказания услуг, а не только проведение технического надзора. Архитектор должен был оказывать экспертную поддержку, заниматься подбором исполнителей и координировать работу всех участников проекта.

"Эти обязанности шире, чем только контроль строительства. Такие работы не осуществлялись. Истец провел услуги не в полном объеме. Вместе с тем, факт оказания услуг должен быть указан в отчете, который не был представлен", — сказал представитель пропагандиста.

Дмитрий Киселев ИноСМИ

Более того, он добавил, что Мазурин якобы завысил стоимость оказания услуг, и максимум, что он может требовать за свою работу, — 1,6 млн рублей. Но даже несмотря на это представители Киселева попросили полностью отказать в удовлетворении иска.

Они предоставили суду доказательство передачи 23,7 млн рублей. В эту сумму, по их версии, входила часть оплаты услуг Мазурина.

Юрист Киселева предупредил, что они могут подать ответный иск на Мазурина за неоказание услуг в полном объеме. "Мы просили Мазурина представить отчет оказания услуг, какие он работы выполнил, он говорил, что все документы находятся у подрядчика", — возмутился Савицкий.

Однако защитник архитектора Цапко опроверг заявление ответчика, пояснив, что отчеты велись ежедневно, Мазурин созванивался с Киселевым по телефону, велась переписка, и ответчик был курсе всех событий.

В результате судья огласил только резолютивную часть решения, согласно которой Киселев должен будет оплатить задолженность по договору почти 2,6 млн рублей. Представители Киселева намерены обжаловать решение суда.

Как сообщал OBOZREVATEL, о тайной даче Киселева в Крыму широкой общественности стало известно после того, как спикер МИД РФ Мария Захарова предложила провести там брифинг. Он поддержал ее предложение и разрешил посетить свою виллу.

В итоге брифинг транслировали все ведущие российские СМИ. Киселев на камеру утверждал, что построил огромный дом из дешевых материалов. Журналисты подыграли ему, отметив, что из дорогого на тайной даче пропагандиста — якобы только место, на котором она построена.

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