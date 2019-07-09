"Приползли на коленях": эксперт рассказал, как Россия будет использовать ПАСЕ

Стратегия России по возврату в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) заключается в легитимизации аннексии Крыма и в пропаганде.

Такое мнение выразил эксперт по международным вопросам Тарас Семенюк в эфире программы The Week с Питером Залмаевым и Тарасом Березовцем на телеканале "Прямий" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Очевидно, что речь идет о стратегических вещах касательно легитимизации оккупации Крыма. Это то, о чем мы уже говорили: присутствие депутатов с полуострова может сыграть такой механизм, по типу незаметной легитимизации оккупации Крымского полуострова российскими войсками", – пояснил Семенюк.

ПАСЕ Цензор.НЕТ

По его словам, возвращение РФ в ряды ПАСЕ также является информационным месседжем и рычагом для российской пропаганды.

"Смотрите, нас приглашают, не мы просим, а нас приглашают". Это, во-первых, играет на публику самой России. Это вроде подтверждение больше такого величия, возможно мощи, так, что "до нас приползли на коленях", другими словами", – добавил эксперт.

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