"Приползли на коленях": эксперт рассказал, как Россия будет использовать ПАСЕ

Стратегия России по возврату в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) заключается в легитимизации аннексии Крыма и в пропаганде.
Такое мнение выразил эксперт по международным вопросам Тарас Семенюк в эфире программы The Week с Питером Залмаевым и Тарасом Березовцем на телеканале "Прямий" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
"Очевидно, что речь идет о стратегических вещах касательно легитимизации оккупации Крыма. Это то, о чем мы уже говорили: присутствие депутатов с полуострова может сыграть такой механизм, по типу незаметной легитимизации оккупации Крымского полуострова российскими войсками", – пояснил Семенюк.
ПАСЕ
Цензор.НЕТ
По его словам, возвращение РФ в ряды ПАСЕ также является информационным месседжем и рычагом для российской пропаганды.
"Смотрите, нас приглашают, не мы просим, а нас приглашают". Это, во-первых, играет на публику самой России. Это вроде подтверждение больше такого величия, возможно мощи, так, что "до нас приползли на коленях", другими словами", – добавил эксперт.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении характера санкционного механизма и пригласила Россию вернуться к работе без ограничений права голоса.
Затем в ПАСЕ обжаловали возвращение России.
26 июня Парламентская ассамблея окончательно утвердила резолюцию о возвращении делегации России.
2 июля спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий отменил приглашение наблюдателей от ПАСЕ на внеочередные парламентские выборы 21 июля.
В ответ на это президент ассамблеи Лилиан Мори Паскье заявила, что Украина обязана пригласить наблюдателей от Ассамблеи.
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