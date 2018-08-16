"Грады" на Донбассе: украинский генерал назвал причины новых провокаций России

Впервые за много месяцев боевики применили на Донбассе РЗСО БМ-21 “Град”, обстреляв позиции ВСУ. Эти обстрелы - яркое свидетельство попыток России принудить Запад и Украину к выполнению Минских соглашений на кремлевских условиях.

Об этом в эфире ObozTV заявил генерал-лейтенант Украины, ветеран внешней разведки Василий Богдан. По его словам, подобные действия были ожидаемы и прогнозируемы как Генштабом Украины, так и штабом Объединенных Сил.

“Все делается для того, чтобы на фоне усиления санкций в отношении РФ и возникновения серьезных проблем в самой России и у Путина, принять меры, которые хоть каким-то образом побуждали бы и Запад, и Украину к невыгодным для Украины, сомнительным, компромиссным решениям в контексте выполнения тех же минских договоренностей”, - пояснил Богдан.

Тем не менее, по словам генерала, сейчас Украина имеет все необходимые мощности для действий на восточном фронте. В качестве примера он привел недавние учения с РСЗО “Ураган”, также вспомнил о других новинках украинской “оборонки”: САУ “Богдана”, ПТРК “Стугна” и ракетном комплексе “Вільха”.

“То есть, ВСУ наращивают свои мощности вопреки любым попыткам РФ. Есть все основания говорить о том, что несмотря ни на какие намерения, ни на какие провокации, которые сейчас пытается осуществить Россия, все-таки Украина способна это выдержать”, - заверил Богдан.

Он уточнил: несмотря на то, что Кремль будет делать все, для того чтобы дестабилизировать обстановку как на Донбассе так и в Украине в целом, День Независимости, а далее и украинские выборы пройдут относительно спокойно.

“На широкомасштабные провокации и акции Путин и накануне праздника независимости, и накануне и во время выборов президента и парламента не решится”, - резюмировал генерал.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, новейшая украинская САУ “Богдана” была продемонстрирована секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Турчиновым на Житомирском полигоне ВСУ, где проходили испытания установки.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.