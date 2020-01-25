Прикрываются ОБСЕ! В штабе ООС раскрыли подлую тактику террористов Путина

Террористы "Л/ДНР" ведут на Донбассе воздушную разведку, используя в качестве прикрытия беспилотные летательные аппараты специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Как сообщили в штабе ООС, вооруженные формирования РФ "используют БПЛА для осуществления воздушной разведки и корректировки огня артиллерии и минометов одновременно с выполнением наблюдательных полетов БПЛА СММ ОБСЕ".

В течение предыдущей недели представители Миссии сообщили о шести запусках беспилотников в районе участка разведения сил и средств "Золотое" и в 5-км зоне вокруг нее с продолжительностью полетов 2-4 часа. Однако, как сообщается, во время, заявленное для полетов БПЛА ОБСЕ, учли семь случаев применения беспилотников боевиками в тех же районах.

"Показательно, что в это время происходило увеличение количества нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, в том числе с использованием артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм. Таким образом, оккупанты ведут воздушную разведку, используя в качестве прикрытия беспилотные летательные аппараты СММ ОБСЕ", – рассказали в штабе.

Террористы Путина используют ОБСЕ, иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, ранее Зеленский признался, почему пошел на прямой диалог с Путиным. Он также акцентировал: вопрос вывода войск с оккупированной территории Донбасса зависит исключительно от Российской Федерации.

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