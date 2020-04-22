Ситуация с брошенными стройками госкорпорации "Укрбуд" больно ударила по 40 тыс. человек. Вложившиеся в жилье инвесторы сегодня достигли точки кипения. Президент Владимир Зеленский еще в декабре заявил, что вопрос решен, однако это оказалось просто словами.

Представитель инициативной группы и инвестор одного из жилых комплексов Сергей Кашперский рассказал OBOZREVATEL о критической ситуации.

Сергей еще в 2017 году вложил собственные сбережения в один из строящихся жилых комплексов. А с весны 2019 года, как только перестал строиться этот ЖК, он и другие пострадавшие организовали инициативную группу и начали собираться в "Укрбуде" с целью решения наболевшей проблемы.

Митинг инвесторов "Укрбуда"

Инвесторы много раз встречались с руководством компании, которая, по словам Кашперского, просто кормила их обещаниями.

"Нам постоянно говорили, что вот – отсутствие ликвидных средств из-за того, что курс нестабилен, спрос на покупку квартир упал, не хватает оборотных средств в компании, что ищут финансирование, берут кредиты и вот-вот достроят. На самом деле ничего не происходило, нам просто рассказывали сказки", – говорит Сергей.

Надежда появилась в декабре прошлого года, когда после митингов инвесторов под Офисом президента к решению проблемы подключился сам глава государства.

"Только после четкого и понятного всем распоряжения Владимира Зеленского на всю страну в передаче "Право на владу" была поставлена определенная точка в этом вопросе. Инвесторы, по сути, получили ответ, что все ЖК "Укрбуда" достроятся компанией "Киевгорстрой". После этого инициативная группа инвесторов всех жилых комплексов, участники "Укрбуда", руководство КГС и т. д. подписали меморандум", – рассказал Кашперский.

В этом меморандуме были прописаны условия достройки брошенных "Укрбудом" жилых комплексов, указан срок для полной передачи "Киевгорстрою"... Однако возникли проблемы.

"Их можно разбить на три блока: финансирование, проблемы с госорганами (Министерство обороны, КГГА, ГАСИ, Государственное ипотечное учреждение) и фактическая приемка комплексов. Если по приемке работа хоть как-то идет, то с финансированием – все плохо", – сообщил инвестор.

"Только один из примеров. Было обращение в КГГА, чтобы убрать паевой взнос для ЖК "Укрбуда" в этой исключительной ситуации, однако чиновники блокируют такое решение. Хотя со следующего года этот взнос будет отменен для всех", – говорит он.

Ответ КГГА

А после того, как стало известно, что жилые комплексы достроит "Киевгорстрой", инвесторам озвучили: проблем с финансирование не будет, ведь не один источник "проработан". Это, например, Государственное ипотечное учреждение, которое должно было выкупить у КГС построенные квадратные метры под госпрограммы.

"Это должно было стать стартовым оборотным капиталом для запуска строек, после чего заработают отделы продаж и финансирование пойдёт от продажи невыкупленных квартир в наших ЖК. "Киевгорстрой" обещал привлечь и сторонних инвесторов под проект с нашими комплексами, также поднимался вопрос докапитализации КГС с целью пополнения оборотных средств на первое время. Отмена паевого взноса в этом, а не в следующем году, как предусматривает законодательство, тоже является, по сути, сокращением затрат, а значит источником оборотных средств для запуска строек, ведь это не государственные деньги, а вкладчиков!" – добавил Кашперский.

Однако, по его словам, на сегодняшний день ни по одному пункту вопрос с финансированием не сдвинулся с места. Что, конечно же, беспокоит людей, годами копивших на собственное жилье.

Очень остро стоит проблема и с Министерством обороны. МОУ не хочет переподписывать договоры по строительству ЖК "Укрбуда" на старых условиях. Теперь идет речь об увеличении доли министерства как заказчика — а это десятки миллионов гривен инвесторов.

Ответ Минобороны

На землях Минобороны строятся четыре жилых комплекса (это ЖК "Чарівне місто", "Оберег-2", "Urban Park" и "Art House"). В самом начале, когда заключался договор между "Укрбуд" и МОУ, было определено: министерство получит определенный процент квартир для военнослужащих совершенно бесплатно – за то, что строительство ведется как раз на землях обороны.

Один из недостроев "Укрбуда" - жилой комплекс "Чарівне місто"

"Были подписаны соответствующие договоры, была вся разрешительная документация на момент начала продаж, однако спустя полгода-год Министерство обороны начало искать формальные причины для того, чтобы подавать в суды для расторжения договоров о строительстве", – поделился представитель инициативной группы инвесторов.

Кашперский также выразил общее мнение, что такое противодействие чиновников и госструктур весьма показательно, и что даже после громкого заявления президента Украины все пытаются "сорвать куш".

Тем временем многие инвесторы жилья оказались в критической ситуации.

"Например, вдова воина АТО, которой государство выделило средства на покупку квартиры в одном из ЖК "Укрбуда". Но из-за того, что она не может подтвердить документально их целевое использование (нет квартиры – нет права собственности), теперь государство через суд требует её вернуть эти деньги. А ведь она их вложила, но дом не построен и не сдан. И таких ужасных историй много! Люди, несмотря на обещания президента Зеленского, остались один на один со своей бедой", – считает Кашперский.

Инвесторы обращались и к Зеленскому, в ответ - отписки

Инвесторы жилья погрязли в переписке с чиновниками, однако в ответ получают просто отписки. Офис президента, Минобороны, Кабмин – перечислять можно бесконечно.

Отписка Кабмина

Отчаявшиеся люди готовы выйти на улицы.

"Причин такого "саботажа" мы не знаем. Поэтому, карантин-карантином, но по всей видимости, досидеть до его завершения инвесторы не смогут, будут вынуждены находить законные способы очередных мирных митингов, потому что в нашей стране по-другому не получается. А уже после карантина люди выйдут на массовые акции протеста. В первую очередь пойдем на Банковую, к Офису президента, потому что именно он сообщил, что "вопрос решен". Зеленский заявил об этом на всю страну! Но прошло четыре месяца, а кардинальных изменений нет. Ситуация накалилась, люди на грани. Так дальше продолжаться не может!" – заявил Сергей Кашперский.

(Продолжение следует...)

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