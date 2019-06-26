Пресс-секретаря Зеленского вызвали на допрос в военную прокуратуру: что произошло

Пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлию Мендель вызвали на допрос в военную прокуратуру.

Об этом передает theБабель со ссылкой на источники. Дата допроса - 26 или 27 июня.

Сообщается, что причиной вызова на допрос стало заявление Мендель о том, что украинские военные ведутся на провокации боевиков и обстреливают мирное население на Донбассе.

Издание пишет, что пресс-секретаря Зеленского ранее вызывали на допрос. На прошлой неделе к ней в здание Администрации президента приходил следователь Генеральной прокуратуры Юрий Ковальчук, чтобы поговорить как со свидетелем по делу.

Однако Мендель отказалась подписать протокол допроса после разговора, поскольку он происходил без официального объявления. На это следователь ответил, что официально вызывает ее для окончания следственного действия.

При этом Мендель отметила, что никто не вызывал ее на допрос: "Не знаю о повестке".

Юлия Мендель iod.media

Как сообщал OBOZREVATEL, Юлия Мендель заявила, что украинские военные поддаются на провокации, стреляя по террористам в жилых домах, школах или больницах на Донбассе.

Позже боец ВСУ сообщил, что заявление Мендель фактически тиражирует мифы российской пропаганды.

При этом заявление пресс-секретаря Зеленского по Донбассу вызвало общественный резонанс.

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