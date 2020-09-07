Преподавательнице, застрелившей мужа и ранившей дочь на Ривненщине, объявили о подозрении

Женщине объявлено подозрение в убийстве мужа и покушении на дочь.

Следователи сообщили преподавательнице о подозрении в убийстве собственного мужа и ранении 13-летней дочери в жилом массиве "Криниченька" в Ривненской области.

Подозреваемая отказывается давать какие-либо показания, сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на информированный источник.

Собеседник рассказал, что правоохранители пока не опрашивали дочь, которой удалось выжить, чтобы дать ей время прийти в себя после инцидента.

Заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Ривненской области – начальник следственного управления Александр Панасюк предположил, что преступление было совершено из-за семейных разборок.

"Женщина нанесла ранение своему мужу в голову из травматического оружия, совершив выстрел в висок. Затем она вошла в комнату своей дочери, когда та спала, и выстрелила в грудную клетку к того же оружия. Однако, произошла задержка в виде прихвата гильзы затвором. После этого она взяла пневматическое устройство и совершила еще два выстрела ребенку в грудную клетку", – приводит его слова отдел коммуникации полиции области.

Панасюк отметил, что дочь женщина отвезла к своим родителям и вернулась на место проживания, где попыталась покончить с собой.

Следователи подготовили ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемой в виде содержания под стражей.

Будут проведены все необходимые экспертизы, в частности и психолого-психиатрическая. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 сентября 44-летняя женщина застрелила своего 45-летнего мужа и попыталась убить 13-летнюю дочь. Трагедия произошла в жилом массиве неподалеку Ривне на территории Белокриницкого сельского совета.

Отмечается, что семья характеризировалась положительно. Погибший работал в строительной фирме, а подозреваемая занималась преподавательской деятельностью.

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