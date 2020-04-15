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15 апреля • обновлено в 23:35
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Представитель Госдепа в Украине занимался разворовыванием материальной помощи США — нардеп

1.3т
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Народный депутат Украины Андрей Деркач (внефракционный) сообщил о фактах мошеннического освоения выделенных США средств материальной помощи и содействия этому бывшего Временного поверенного в делах США в Украине Джорджа Кента.

С соответствующим заявлением нардеп обратился в Офис Генерального прокурора, написал он на своей странице Facebook.

Представитель Госдепа в Украине занимался разворовыванием материальной помощи США — нардеп

По его словам, Джордж Кент препятствовал расследованию украинских правоохранительных органов по факту хищения денег. В доказательство он приводит письмо американского чиновника в Генеральную прокуратуру Украины, в котором он напрямую говорит о неуместности расследования относительно полученной от США помощи по программе "Поддержки реформы уголовной юстиции в Украине".

"Фактически этим письмом Джордж Кент прикрывает схему хищения средств американских налогоплательщиков и незаконно вмешивается в деятельность правоохранительного органа Украины. А учитывая то, что Джордж Кент сейчас работник Государственного департамента США, а организация IDLO до сих пор выполняет функцию освоения американских средств, есть основания полагать, что Джордж Кент активно способствует противоправным действиям по продлению нецелевого использования и отмывания средств через организацию IDLO и ООО "Сайметрикс-Украина", – написал Деркач.

Представитель Госдепа в Украине занимался разворовыванием материальной помощи США — нардеп

Нардеп отмечает, что часть информации об отмывании денег через ООО "Сайметрикс-Украина" была уничтожена намеренно.

"По поручению Офиса генерального прокурора Украины, было уничтожено 449 кг материалов аттестации прокуроров и следователей Генеральной прокуратуры Украины. ООО "Сайметрикс-Украина" была фактическим исполнителем переаттестации. Эта компания до сих пор никакой деятельности не вела и ни разу не подавала налоговой отчетности. Более того, во время проведения тестирования в октябре 2019 года компания сменила владельца. Так, вместо супругов психологов, которые основали эту компанию, ее владельцем стала лицо основным видом деятельности, которой является "Розничная торговля вне магазинов", – заявил Деркач.

В связи с этим украинский политик утверждает, что компания ООО "Сайметрикс-Украина" была создана специально для вывода средств материально-технической помощи США.

Представитель Госдепа в Украине занимался разворовыванием материальной помощи США — нардеп

Помимо этого, Деркач также сообщает, что Джордж Кент сошелся с вице-президентом США Джозефом Байденом с целью давления на бывшего генпрокурора Виктора Шокина и его последующего увольнения. Таким образом они хотели помешать расследованию хищений американских денег и расследованию дел Burisma, где сын Джозефа Байдена занимал руководящую должность.

В свою очередь Джо Байден с помощью Кента пытался установить тотальный контроль за нефте/газо добывающей сферой Украины.

Представитель Госдепа в Украине занимался разворовыванием материальной помощи США — нардеп

"Что касается мотивов Джорджа Кента, по мнению журналистов-расследователей, есть все основания считать, что основным из них является то, что Джордж Кент занимая должность Временно поверенного в делах США в Украине лично способствовал инициативам и действиям Джо Байдена и так называемым представителям Democorruption, а также отмыванию, нецелевому использованию средств американских налогоплательщиков, которые Украина получала в виде материально-технической помощи", – отметил в своем заявлении Деркач.

К расследованию данных фактов нардеп призывает подключить Министерство юстиции США.

Представитель Госдепа в Украине занимался разворовыванием материальной помощи США — нардеп

"Исходя из того, что "освоенные" через преступную схему деньги, являются средствами налогоплательщиков США, прошу в рамках международного сотрудничества обратиться в Министерство юстиции США о необходимости проверки действий Джорджа Кента и неустановленных лиц отдела по правоохранительным вопросам посольства США в Украине, ответственных за выполнения программы "Поддержка реформы уголовной юстиции в Украине" и освоения средств материально-технической помощи", – написал Деркач.

Еще по информации нардепа, Кент принимал участие в создании и координации деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которое фактически вмешалось в выборы президента США в 2016 году, опубликовав неподтвержденную информацию в отношении руководителя избирательного штаба Трампа Пола Манафорта.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил госсекретаря США Майка Помпео за выделение Украине помощи в размере 1,2 миллиона долларов.

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Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Место
Украина
Теги
Госдеп США депутат коррупция
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Это просто ржака
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Kuksov Michael
Kuksov Michael
О-па! А вот и помощь Трампу против Байдена от Зеленского!
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