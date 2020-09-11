Предатель Украины из Крыма угодил в плен 'ДНР' и взмолил о спасении. Фото и видео

Крымчанин Игорь Кушнир, который в 2014 году получил паспорт РФ и отправился воевать на Донбасс, оказался в плену террористов, где и находится с 2015 года.

Как сообщает DonPress, сторонники Кушнира просят спасти его от пыток, которым он подвергается в плену террористов.

"Меня задержали 17 декабря 2015 года. Я был одним из "вежливых людей" в Крыму в 2014 году, участвовал в боях на Донбассе с самого начала конфликта… Добровольно пошел в ополчение, последнее время перед арестом защищал „ДНР“ под Горловкой. 100 бригада, 1-й стрелковый батальон, рота огневой поддержки", – писал в сети Кушнир.

Террористы взяли в плен Кушнира после того, как в СМИ появилась информация о том, что он якобы "боевик под прикрытием". В "ДНР" 11 сентября должно пройти заседание суда по делу Кушнира.

"Первичные показания у меня выбивали дознаватель военной полиции „ДНР“. Избиения продолжались в течение нескольких суток, что в последствии было зафиксировано при медосмотре. На сегодняшний день уголовное дело на стадии прений, т. е. я уже почти пять лет нахожусь под стражей. Состояние здоровья с каждым днем ухудшается. Проблемы с поджелудочной железой и селезенкой", – жаловался террорист.

Отмечается, что и в "ДНР", и в России жалобы Кушнира оставили без рассмотрения.

"Я, как гражданин РФ, не имею возможности лично обратиться ни к УПЧ РФ, ни в МИД РФ, ни в Генеральное консульство РФ, ввиду отсутствия на территории „ДНР“ такового… Мне необходима правовая защита от произвола и беззакония со стороны судебной системы „ДНР“… Отбитые внутренние органы постоянно дают о себе знать болями и ухудшением состояния здоровья", – рассказывал Кушнир.

Украинский журналист Денис Казанский в телеграм-канале написал, что такие как Кушнир "превратили Донбасс в криминальную резервацию, а теперь жалуются".

"С 2015 года он сидит без суда и следствия, а его родные жалуются, что в "республике" беспредел и России нет никакого дела до своего гражданина, который сидит в ужасных условиях. Превратили Донбасс в криминальную резервацию, а теперь жалуются. За этот беспредел же и воевали! Русский мир – это всегда так. Так что не жалуйтесь и наслаждайтесь", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе в районе н. п. Таврическое погиб террорист "ДНР" Егор Нестеров.

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