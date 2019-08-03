Предал Украину: на Донбассе ликвидировали террориста "ДНР". Фото

На Донбассе ликвидировали очередного террориста "ДНР", который воевал против Вооруженных сил Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), показав фото боевика. "Все будет Украина и победа за нами!" – написал он.

Так, 2 июля в районе н.п. Нижнее Лозовое (Донецкая область) был убит Анатолий Тищенко (позывной "Ночник").

Иллюстрация. Террористы "Л/ДНР" на Донбассе Пресса Украины

Согласно данным волонтерского сайта "Миротворец", террорист родился 29.08.1987 в Луганской области.

Анатолий Тищенко ("Ночник") Миротворец

Анатолий Тищенко ("Ночник") Миротворец

Анатолий Тищенко ("Ночник") Миротворец

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее контрразведка СБУ рассекретила российского наемника Михаила Шлянина с позывным "Ректор", который тренировал террористов "ДНР" и устроил штурм Марьинки.

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