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Предал Украину: на Донбассе ликвидировали террориста "ДНР". Фото

1.7т Читать материал на украинском

На Донбассе ликвидировали очередного террориста "ДНР", который воевал против Вооруженных сил Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), показав фото боевика. "Все будет Украина и победа за нами!" – написал он.

Так, 2 июля в районе н.п. Нижнее Лозовое (Донецкая область) был убит Анатолий Тищенко (позывной "Ночник").

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Иллюстрация. Террористы "Л/ДНР" на Донбассе

Иллюстрация. Террористы "Л/ДНР" на Донбассе

Пресса Украины

Согласно данным волонтерского сайта "Миротворец", террорист родился 29.08.1987 в Луганской области.

Анатолий Тищенко (

Анатолий Тищенко ("Ночник")

Миротворец

Анатолий Тищенко ("Ночник")

Анатолий Тищенко ("Ночник")

Миротворец

Анатолий Тищенко ("Ночник")

Анатолий Тищенко ("Ночник")

Миротворец

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее контрразведка СБУ рассекретила российского наемника Михаила Шлянина с позывным "Ректор", который тренировал террористов "ДНР" и устроил штурм Марьинки.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР" Новости ДНР ДНР Новости ЛНР Новости Донбасса смерть фотографии ООС
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Golan Sim
Golan Sim
Политика XXI века - США хочет воевать с Россией, но при этом одержать "победу" ценой жизни последнего украинца. Дико, но это факт! Вопиющий и позорный факт в нашей украинской современной политической истории.
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Федоров Кирил
Федоров Кирил
Суки перемирие с фашистом штырлицом невозможно
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Федоров Кирил, отец Федор,покайся ,окаянный!))
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