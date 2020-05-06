Террористы "Исламского государства" (ИГИЛ) создали в Сирии более 20 братских могил, в которых спрятали тысячи своих жертв. Одним из самых жутких мест подобных захоронений стало "ущелье смерти" на северо-востоке страны.

О нем стало известно международной правозащитной организации Human Rights Watch, пишет ВВС. Кроме того, это тайное захоронение людей, убитых боевиками, попало на фото- и видеокадры.

Правозащитники провели собственное расследование после того, как в 2014 году получили видеозапись, на которой видно, как джихадисты сбрасывали тела в ущелье. Как выяснилось, речь идет об ущелье Аль-Хута, глубина которого составляет 50 метров. Как отмечают в Human Rights Watch, его с такой же целью кровавый режим ИГИЛ использовал и позже, во время своего правления в этом регионе.

Аль-Хута расположено в 85 километрах от Ракки, бывшей столицы "Исламского государства". Однако в период между 2013 и 2016 годами эта живописная локация, по словам работницы Human Rights Watch Сары Каяле, превратилась в "место ужаса".

"Ущелье смерти" в Сирии, куда террористы ИГИЛ сбрасывали тела жертв Human Rights Watch

"Рассказать о том, что происходило здесь и в местах других массовых захоронений просто необходимо, если мы хотим выяснить судьбу тысяч людей, убитых боевиками, и добиться, чтобы они за это ответили", – говорит Каяле.

В отчете Human Rights Watch также содержатся воспоминания местных жителей о том, как боевики угрожали людям, что сбросят их в Аль-Хута. Некоторые очевидцы даже утверждают, что видели на краю ущелья человеческие тела.

Подтверждением этим словам является и видеозапись, распространенная в 2014 году самими террористами ИГИЛ. На ней запечатлено, как джихадисты сбрасывают в ущелье тела двух людей, убитых без суда и следствия.

Спустя четыре года, в 2018, правозащитники запустили над ущельем беспилотник, который обнаружил шесть тел, плавающих на дне. Однако после судмедэкспертизы было сделано заключение о том, что трупы сбросили в Аль-Ухта уже после того, как ИГИЛ потеряло контроль над этим регионом.

ИГИЛ "Известия"

Вместе с тем, геологические и топографические карты свидетельствуют о том, что ущелье гораздо глубже, чем смог "увидеть" беспилотник, поэтому под водой может находиться гораздо больше тел погибших.

Пока расследователи выступают за то, чтобы местные власти взяли Аль-Ухта под свой контроль, достали оттуда человеческие останки и сохранили доказательства для дальнейшего судебного разбирательства.

Отметим, что в период бесчинств террористов ИГИЛ в Сирии пропали без вести множество политических активистов, работников гуманитарных организаций, журналистов и простых людей, которые чем-то не угодили джихадистам. Определенное время террористы контролировали территорию площадью 88 тыс. кв. км, на которой проживали почти 8 млн человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце октября 2019 года военнослужащие США в Сирии провели спецоперацию, в результате которой лидер террористической группировки ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади был ликвидирован.

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