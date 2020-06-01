"Пожизненник" имел ключ от поезда: появились новые детали в деле об убийстве конвоира под Днепром

Пожизненно заключенный Дмитрий Бевзюк, который убил 20-летнего конвоира Андрея Иваненко при попытке побега из поезда во время этапа, имел при себе ключ от вагона. Эксперты говорят, что подобная передача могла обойтись всего в 200-300 гривен.

Как пишет "Слідство.Інфо", в деле есть факты, которые указывают на то, что к трагедии могла привести халатность.

На сам этап осужденный Бевзюк попал, так как якобы нуждался в медицинской помощи. Для этого его нужно было отправить в тюрьму №4, которая находится в Днепропетровской области. Однако на этом маршруте присутствовала пересадка в Запорожье, где Бевзюк дожидался отправки в СИЗО.

По уверению самого преступника, именно в колонии ему передали банку из-под ананасов, где и хранилось оружие. "Слідство. Інфо" подтверждает, что заключенным действительно позволяют брать с собой вещи, но при этом их должны тщательно осматривать. В Министерстве юстиции сообщили изданию, что обыск был, но ничего подозрительного у Бевзюка не нашли.

Появились новые детали в деле об убийстве конвоира под Днепром Слідство.Інфо

Экс-глава департамента Генпрокуратуры по надзору за местами несвободы Вячеслав Свирец рассказал изданию, что эту банку могли передать и на вокзале за 200-300 гривен.

"Я думаю, эта банка из-под ананасов попала во время этапирования. Вполне возможно, что на вокзале. Попросили конвой, дали 200-300 гривен: "Передайте покушать". За что и поплатились", – считает он.

Кроме того, изданию удалось выяснить, на момент преступления у Бевзюка был не только пистолет, но и нож, фальшивый паспорт и даже ключи от вагона. По его словам, это всё было в банке из-под ананасов.

Появились новые детали в деле об убийстве конвоира под Днепром Слідство.Інфо

В Минюсте рассказали, что ключи могли быть только у нацгвардейцев, а в свободном доступе их нет нигде. Прокурор Юрий Никифоров отметил, что они могут быть еще у нескольких сотрудников поезда.

"Доступ к ним могут иметь только машинисты и те, кто работает на железной дороге. Также они могут быть у нацгвардейцев, конвоирующих осужденных", – рассказал он.

Также Никифоров рассказал, что Бевзюк начал планировать свой побег еще в 2017 году, а в Запорожском СИЗО ему якобы уже сообщили по телефону, что "все готово". Сам Бевзюк заявлял, что не хотел никого убивать, а сам побег ему предложил кто-то знакомый со свободы.

После совершения преступления, правоохранители открыли сразу три дела - одно по факту убийства и два по служебной халатности. Одно из производств касалось некорректных действий сотрудников Запорожского СИЗО, но его закрыли, так как никаких нарушений не нашли. А вот производство по халатности со стороны Нацгвардии все еще идет, но никаких комментариев в ведомстве по этому поводу не дали. Тем не менее, в акте расследования говорится, что один из конвоиров нарушил требования плана охраны во время выведения осужденного из уборной.

Появились новые детали в деле об убийстве конвоира под Днепром Слідство.Інфо

Кроме этого, изданию удалось узнать, что за свои 44 года Дмитрий Бевзюк провел в тюрьме больше 20. Он совершил 13 преступлений, причем большинство из них – пребывая в розыске после неоднократных побегов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 октября 2019 года в поезде, следовавшем по маршруту Днепр – Кривой Рог, приговоренный к пожизненному заключению преступник убил конвоира, военнослужащего Национальной гвардии.

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