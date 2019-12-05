Умирающие дети кричали: "мамочка, я тебя люблю": родители рассказали о пожаре в Одессе

В Одессе 16 человек не вернулись домой после страшного пожара в колледже экономики. Одну девушку нашли мертвой, еще 15 человек считаются пропавшими без вести. У здания второй день подряд дежурят родственники и друзья, которые все еще надеются: их близкие живы и их смогут спасти.

OBOZREVATEL пообщался с родителями пропавших и выяснил, что происходило во время страшной трагедии.

"Им запретили разбивать окна"

Родители не могут найти 16-летнего студента Кирилла Трофимчука. Его мама, Алена, рассказала OBOZREVATEL: парень был в аудитории напротив комнаты, где и начался пожар. Якобы замкнул удлинитель, а двери были закрыты.

Кирилл Трофимчук Обозреватель

"Сын мне сообщил, что в 10.05 он зашел на занятия, а уже в 10.19 он позвонил и сказал, что они задыхаются. Сначала он пробовал лежать на полу, но это не помогло. Дети стали говорить, что нужно куда-то идти, он запаниковал, стал плакать и звонить мне. Я слышала, как другие дети тоже задыхались и кричали в телефоны "Мамочка, я люблю тебя!", – рассказывает Алена Трофимчук.

"Он запаниковал, стал плакать и звонить мне. Я слышала, как другие дети тоже задыхались и кричали в телефоны "Мамочка, я люблю тебя!", – рассказывает Алена Трофимчук.

Мама сказала Кириллу, чтобы они открывали окна, высовывались на улицу и дышали, либо разбивали окна и прыгали с 3 этажа. "Но он мне сказал, что им не разрешили бить окна. Почему не разрешили, я не понимаю!", – говорит мама Кирилла.

Девочка выпрыгнула с пятого этажа и погибла

Здание колледжа перепланировано так, что старая система пожарной безопасности нарушена, а новую просто не предусмотрели. С 1 этажа на 3-й вела лестница, но чтобы подняться выше, на 4 и 5 этажи, нужно было пройти по длинному узкому коридору, и только оттуда другая лестница вела наверх.

Кирилл Трофимчук Обозреватель

Четверо детей оказались в эпицентре задымления и почему-то решили бежать на 5 этаж. Мама Кирилла Трофимчука не может понять, почему они приняли такое решение.

"Мой муж приехал к колледжу и зашел во внутренний двор. На его глазах девочка Ксения Бабенко, которая была с Кириллом, выпрыгнула с 5 этажа, она упала на козырек и скончалась в карете скорой помощи. Дети задыхались. Я даже не знаю, добрался ли сын наверх, потому что там царил хаос, одна волна поднималась наверх, вторая – спускалась вниз. С Кириллом был Игорь и еще какая-то девочка. Некоторое время они держали его в поле зрения, а потом потеряли. Позже спасатели сняли Игоря с окна, но перед тем как потерять сознание, он им сообщил, что там остался еще и Кирилл. Девочку тоже сняли спасатели, а Кирилл остался там", – рассказывает мама.

Погибшая Ксения Бабенко

Со среды, 4 декабря, когда произошел пожар, родители пропавших студентов находятся возле здания колледжа. На их глазах старая конструкция пылала, а затем все старые перекрытия и крыша рухнули. Теперь это лишь стены с зияющими окнами. С каждой минутой надежда покидает людей.

Только в четверг около 12 часов спасатели начали потихоньку заходить вовнутрь. Работы идут медленно, потому что все опасаются, что и стены могут обвалиться.

Алена Трофимчук с мужем с болью наблюдают за всем этим. Кирилл их младший сын. Старшего, Илью родители похоронили в мае прошлого года. "Илья был баскетболист, у него возникла саркома позвоночника, два года мы боролись за него. Всем городом собирали деньги на лечение, но не спасли. Илья умер в 16,5 лет. Теперь Кирилл, ему тоже 16,5", – горько говорит мама.

Во время пожара некоторые выпрыгивали из окон Киев Оперативный

"Папа, преподаватель ушла, а я задыхаюсь"

16-летняя Катя Пьяночкина перед пожаром находилась на 4 этаже колледжа. "Ее подруги успели выбежать, а Катю где-то потеряли, они там бежали в разные стороны", - рассказал ее папа Вячеслав.

Катя пришла всего лишь на дополнительное занятие на 4 этаж. Когда в колледже началась паника, преподаватель решила выйти и посмотреть, что случилось. А Кате сказала, что если она не вернется, чтобы та бежала. Преподаватель спокойно взяла сумку и ушла. А девочка, когда поняла, что задыхается, стала звонить отцу и умолять: "Папочка, преподаватель вышла, а я задыхаюсь, спаси меня". Они вместе с подружкой бежали по лестнице, держась за руки. Но в какой-то момент Катя упала и выпустила руку, а подругу понесла волна ребят, которые тоже в панике неслись вниз и орали. Катя осталась там.

Катю Пяночкину преподаватель оставила в аудитории и ушла Instagram_dima_dima_

Как и многие родители пропавших детей, отец находился возле догорающего здания колледжа.

"Очевидцы видели похожую женщину в аптеке"

Не могут найти родные и студентку колледжа 18-летнюю Людмилу Чугунникову. В среду, 4 декабря, когда начался пожар, она была на занятиях. Сейчас ее номер не доступен, друзья просят помощи отыскать местоположение телефона по ее номеру. Они надеются, что девушка жива.

Людмила Чугунникова Instagram Людмилы Чугунниковой

Татьяна Спену, дочь бухгалтера колледжа Натальи Тарасовой, все утро разыскивает маму.

"Нашлась ее коллега, тоже бухгалтер, она в больнице. Маму мы еще не нашли. Есть видео, как спасатель выводит женщину, очень похожую на мою маму. Есть очевидцы, которые говорят, что видели очень похожую женщину в аптеке. Мы надеемся, что она жива. Сейчас едем в Еврейскую больницу, нам сказали, что там есть неопознанная пациентка, вдруг это она", – рассказала OBOZREVATEL Татьяна Спену.

Тарасова Наталья Facebook Натальи Тарасовой

Позже мы связались с Татьяной, но она сказала, что о маме пока нет никаких вестей.

"Поговорили с ее коллегой, бухгалтером. Они работали на 5 этаже. Ее и главбуха успели снять спасатели, а маму они не видели. Еще поговорила с библиотекарем. Она рассказала, что услышала крики, выглянула в коридор, а там все в дыму. Тогда она открыла окно и выпрыгнула с 4 этажа. Она конечно, с травмами, но жива", – рассказала Татьяна.

Наталья Тарасова с дочкой Facebook Натальи Тарасовой

При пожаре пропали без вести директор Института морской биологии НАН Украины (он также находился в этом здании) Борис Александров, биолог Галина Иванович. Женщина успела кому-то позвонить и сообщить, что в колледже дым, а Борис Александров задыхается и упал на пол, она просила помощи.

Борис Александров Думская

Галина Иванович Думская

Также сотрудники колледжа Анна Бортюк – преподаватель, Елена Беженарь – лаборант, Вера Соловей, Вера Котишевская – бухгалтер, Мария Коваль, Наталья Третьякова – преподаватель. Еще одна сотрудница бухгалтерии Инна Перчик в последний раз позвонила мужу в 10.12, сообщила, что задыхается и попрощалась с ним. Среди пропавших без вести и студентка Юлия Маркина.

Елена Беженарь Facebook Елены Беженарь

Юлия Маркина

Вера Котышевская

Вера Соловей

Старое здание, отсутствие сигнализации и пластик

Пожар в колледже экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса начался утром 4 декабря. Никакая пожарная сигнализация в помещениях не работала. Сотрудники и студенты о пожаре узнавали только когда видели дым или начинали задыхаться.

По предварительным данным ГСЧС Одесской области, на 3 этаже в кабинете загорелся удлинитель. Это было в 10.12. Огонь очень быстро распространился по старым перекрытиям и стенам, горел пластик, которым были отделаны многие помещения. Дети и взрослые буквально задыхались от ядовитого дыма.

Крыша и перекрытия в здании рухнули Обозреватель

Также студенты рассказывают, что в колледже были проблемы с отоплением, поэтому там часто работали обогреватели. Проводка в здании старая, вероятно, она просто не выдержала.

Сейчас в больницах Одессы находится 29 человек. Официально погибла Ксения Бабенко, девочку уже в четверг похоронили. Без вести пропали 15 человек. Но точная цифра неизвестна до сих пор.

По словам родителей, руководство колледжа не пострадало, а вот детей из горящего здания выводили лишь несколько взрослых.

Пожар в здании колледжа

Полиция открыла производство по статье о нарушении правил пожарной безопасности. В Одессе объявлен двухдневный траур.

Стоит отметить, что в Украине уже несколько лет подряд действует мораторий на проверки бизнеса, в том числи и проверки противопожарной безопасности. Возможно, если бы такого запрета не было, то и трагедии можно было бы избежать.

Напомним, что это не первая трагедия. Более двух лет назад в Одессе сгорел корпус детского лагеря "Виктория", погибли три девочки. Виновные до сих пор не наказаны.

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