Пожар в "Токио Стар" в Одессе: владельца отеля задержали

В Одессе задержали предпринимателя Вадима Черного, владельца отеля "Токио Стар", в котором во время пожара погибли 9 человек.

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры области. Уточняется, что Черный задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области, в рамках досудебного расследования следователи областной полиции задержали фактического владельца гостиницы "Токио Стар" Черного", – сказано в сообщении.

На данный момент прокуратуры готовят бизнесмену подозрение по факту нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшее гибель людей (ч.2 ст.270 УК Украины) и ходатайство об избрании меры пресечения.

Вадим Черный Коллаж

Отметим, ранее Черный заявил, что готов нести ответственность в случае собственной вины за случившееся в отеле.

При этом, по данным журналистов, он сыскал славу манипулятора и человека со скандальной репутацией.

Помимо "Токио Стар", 47-летнему предпринимателю также принадлежит отель "Зірка" на улице Успенской, здание ресторана "Киев" на Греческой площади и паркинг там же.

В период с 1994 по 1998-го он был депутатом Одесского горсовета, а в 1998-2002 годах – мэром города Арциза Одесской области (на момент избрания ему было всего 26 лет).

Также скандальный бизнесмен баллотировался в мэры Одессы в 1998 и 2010 годах (для этого он даже арендовал телеканал "Моя Одесса"), некоторый период был советником городского головы по борьбе с коррупцией и враждовал с бывшим мэром Одессы Эдуардом Гурвицом.

Помимо всего есть информация о том, что Черный возглавлял партию "Союза Анархистов Украины" с 2002 года и является автором книги "Иисус, не знавший Христа", в которой утверждает о фальсификации евангельских текстов.

Черный у сгоревшего отеля Думская

Черный у сгоревшего отеля Думская

Как писал OBOZREVATEL:

В Одессе в ночь на 17 августа в отеле "Токио Стар" вспыхнул пожар, в результате которого погибли девять человек.

На ситуацию отреагировали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Владимир Гройсман.

Среди основных версий случившегося полиция рассматривает инсценировку с целью сокрытия убийства.

Выяснилось, что на "Токио Стар" в Одессе еще в 2015 году жаловались из-за антисанитарии. Так, в заведении проводилась проверка в рамках шоу "Ревизор", во время которой в отеле нашли множество нарушений.

Руководство не позволило провести плановую проверку отеля в июле 2019 года.

Владельцем "Токио Стар" является 47-летний бизнесмен Вадим Черный, известен своей сомнительной репутацией.

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