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Пожар в "Токио Стар" в Одессе: владельца отеля задержали

1.8т Читать материал на украинском

В Одессе задержали предпринимателя Вадима Черного, владельца отеля "Токио Стар", в котором во время пожара погибли 9 человек.

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры области. Уточняется, что Черный задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области, в рамках досудебного расследования следователи областной полиции задержали фактического владельца гостиницы "Токио Стар" Черного", – сказано в сообщении.

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На данный момент прокуратуры готовят бизнесмену подозрение по факту нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшее гибель людей (ч.2 ст.270 УК Украины) и ходатайство об избрании меры пресечения.

Вадим Черный

Вадим Черный

Коллаж

Отметим, ранее Черный заявил, что готов нести ответственность в случае собственной вины за случившееся в отеле.

При этом, по данным журналистов, он сыскал славу манипулятора и человека со скандальной репутацией.

Помимо "Токио Стар", 47-летнему предпринимателю также принадлежит отель "Зірка" на улице Успенской, здание ресторана "Киев" на Греческой площади и паркинг там же.

В период с 1994 по 1998-го он был депутатом Одесского горсовета, а в 1998-2002 годах – мэром города Арциза Одесской области (на момент избрания ему было всего 26 лет).

Также скандальный бизнесмен баллотировался в мэры Одессы в 1998 и 2010 годах (для этого он даже арендовал телеканал "Моя Одесса"), некоторый период был советником городского головы по борьбе с коррупцией и враждовал с бывшим мэром Одессы Эдуардом Гурвицом.

Помимо всего есть информация о том, что Черный возглавлял партию "Союза Анархистов Украины" с 2002 года и является автором книги "Иисус, не знавший Христа", в которой утверждает о фальсификации евангельских текстов.

Черный у сгоревшего отеля

Черный у сгоревшего отеля

Думская

Черный у сгоревшего отеля

Черный у сгоревшего отеля

Думская

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Темы
Пожар в отеле Токио Стар Криминал
Место
Украина Одесса
Теги
пожар задержание
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