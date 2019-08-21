Сгореть в клетке: почему трагедия с отелем "Токио Стар" может повториться

Пожар в гостинице "Токио Стар" в Одессе стал третьим за последние два года трагическим событием.

В сентябре 2017-го произошел жуткий пожар в детском лагере "Виктория" – сгорел деревянный корпус, в котором были дети. Погибли три девочки. В июне этого года в той же Одессе горел корпус психиатрической больницы, где находились пожилые пациенты. Погибло четыре человека, среди жертв – медсестра.

Эксперты говорят, что ситуация с безопасностью в гостиницах в Украине не самая лучшая. Не смотря на то, что размещение гостей в номерах без окон запрещено, у нас есть несколько отелей с такими услугами. А тарифы на "договор" с проверяющими пожарными службами колеблется от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч гривен. Подробнее в материале OBOZREVATEL.

Гостиница после пожара Коллаж

Переделали памятник архитектуры под дешевый отель

В эти выходные в Одессе сгорела гостиница "Токио Стар", погибли девять человек. Как выяснилось, заведение находилось в старом корпусе трамвайного депо, часть номеров тут были вообще без окон и стоили очень дешево.

Жертвы пожара в отеле bykvu.com

"Это ангар трамвайного депо, построенный в 1905 году. Еще до 2003-го этот корпус относился к памятникам культуры и архитектуры, но благодаря усилиям областной власти был выведен из этого списка. Его владельцем стал Вадим Черный. Ранее бизнесмен был чиновником, возглавлял КП "СМЭП" (занималось благоустройством дорог). Вероятно, у него была возможность завладеть этим зданием. Так же ему принадлежат отели "Крокодил" и "Зирка". Они немного лучше, чем сгоревшее заведение. Потому что в городе "Токио Стар" имел дурную славу, там очень дешевые комнаты, но им брезговали пользоваться даже для временных свиданий", – говорит одесский активист, глава общественной организации "Зеленый лист" Владислав Балинский.

По словам Балинского, здание было перестроено с минимальными вложениями. Тут сделали перекрытие, чтобы организовать второй этаж. Многие комнаты были вообще без окон. Также поставили перегородки из металопрофилей, стекловаты, гипсокартона, использовали пластик. Все это при пожаре выделяло ядовитые газы.

Так выглядит гостиница после пожара Нацполиция

"Это еще хорошо, что там был очень высокий и пустой чердак, пламя ушло туда, поэтому ядовитые раскаленные газы вырывались через крышу и торец. Если бы все пошло на первый этаж, то жертв было бы намного больше. К тому же тут явно были не соблюдены нормы при организации вентиляции, поэтому дым из одной комнаты сразу распространился на весь этаж, длина которого около 20 метров", – считает Балинский.

Вызывать пожарных пришлось сотруднику отеля

Что касается противопожарной системы, то, по словам Балинского, никто не слышал звукового сигнала, был лишь световой.

"Там в потолке есть такие "грибочки", из которых в случае задымления должна разбрызгиваться вода. Говорят, что она брызгала очень слабо. Значит, в системе не было давления, не работали насосы, в емкостях, наверное, и не было воды", – предполагает Балинский.

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Также в ГосЧС говорят, что вызов к ним поступил поздно. Да и по словам владельца отеля, Вадима Черного, сигнал о пожаре поступил на пульт охранного агентства "Карабинер", сотрудники которого почему-то не передали информацию пожарным. Звонить в службу "101" пришлось сотруднику отеля.

Черный отмечает, что когда пожарные хотели проверить пульт агентства, те их не пустили. Правда, по сообщению ГосЧС Одесской области, в июле, когда их инспектора хотели проверить этот отель, их так же не пустили в здание.

Владелец отеля Вадим Черный Народная Правда

"Это немного смешно. Потому что если в акте был указан не тот владелец (в отеле произошла смена собственника), то сотрудники Гос ЧС могли вернуться и переписать документ. Или подать в су и заблокировать работу отеля. Было бы желание", – считает Балинский.

Без окон нельзя, но предлагают

На международном сайте по бронированию жилья Вooking можно отыскать несколько отелей в Украине, где предлагают для проживания комнаты без окон. Как и в "Токио Стар".

Номера без окон в "Токио Стар" fakty.com.ua

Например, гостиница Orange в той же Одессе предлагает комнаты "классик без окон". В Одессе есть и отель "Александровский", который так же предлагает остановиться в номере без окон. В Киеве – бутик-отель Royal Hotel de Paris в центре, где сдаются номера без окон. И Hotel classic в столице на ул. Жилянской предлагает такие же номера.

Гостиница Orange в Одессе предлагает номера без окон booking.com

Гостиница "Александровская" в Одессе имеет номера без окон booking.com

Бутик-отель Royal Hotel de Paris в центре столицы тоже предлагает поселиться в номерах без окон booking.com

Hotel classic в столице на ул. Жилянской также имеет номера без окон booking.com

Гостиничный эксперт Дмитрий Заруба отмечает, что в Украине запрещены номера в гостиницах без окон. "Даже по нормам ДБН для гостиниц без всяких звезд нет нормы, что можно сдавать такие комнаты. Это запрещено. Значит, подобные гостиницы оформлены не как места для размещения людей, а как-то по-другому, нежилые помещения или офисы", – говорит он.

По словам Зарубы, в наших отелях противопожарная ситуация разная. "Если заведение действительно прошло сертификацию, то оно обязательно проходит противопожарную безопасность и там все должно быть нормально и с пожарными выходами, и с противопожарной сигнализацией. В других же случаях произойти может все, что угодно. Очень часто нормы пожарной безопасности нарушаются в местах размещения, которые числятся не как гостиницы, а как апартаменты, частное жилье", – говорит эксперт.

"Токио Стар" во время ночного пожара Реальная Украина

Неофициально один из владельцев гостиницы рассказал, что с пожарными инспекторами проще договориться, чем пройти проверку. "У них претензий очень много, порой придираются к ручкам, каким-то мелочам. Легче заплатить, чем иметь проблемы с ними. Расценки на "договор" разные, все зависит от нарушений. Если нет плана эвакуации или табличек о пожарном выходе, то это одно. А если и самого выхода нет, или же он чем-то заставлен, пожарные рукава в нерабочем состоянии, то это уже другое. В среднем проверка одной гостиницы может обойтись от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч гривен", – говорит владелец гостиницы.

В Одессе заработала "Виктория"

Буквально в августе в Одессе вновь заработал лагерь "Виктория", где огонь унес жизни трех девочек. Суд длится уже не первый год, а виновные так и не наказаны. В СИЗО находится только директор лагеря, который себя виновным не считает.

Пожар в лагере "Виктория" в Одессе почти два года назад Большой Киев

По странному стечению обстоятельств, за противопожарную безопасность в "Виктории" отвечает та же самая сотрудница – Адамская. Именно она отключала пожарную безопасность в лагере накануне трагедии. Потому что ревун часто срабатывал, в том числе и по ночам.

"К новому корпусу в лагере "Виктория" тоже есть вопросы. Там нет пожарных лестниц со второго этажа на первый. Детям раздали противогазы. Но, как выяснилось, эти противогазы не предназначены для использования во время пожара, они пропускают угарный газ", – рассказывает Балинский.

Все что осталось от деревянных корпусов "Виктории" bbc.com

Родители погибших и пострадавших детей подали в суд, чтобы оспорить решение городских властей о возобновлении работы лагеря.

До сих пор не ясны причины пожара в психиатрической больнице в июне этого года. По крайней мере в пресс-службе Гос ЧС Одесской области нам ничего сказать точно не смогли.

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