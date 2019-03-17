"Пожар" на заводе Мариуполя: в "Азовстали" пояснили, что произошло

Зарево в небе над заводом "Азовсталь" в Мариуполе, которое горожане восприняли как пожар, — следствие обычного слива шлака.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе предприятия. Так, 17 марта с 18:00 до 19:00 на металлургическом комбинате проводился ежедневный слив попутных продуктов производства — шлака.

Эта процедура, как объяснили представители компании, обязательна в производстве. Она не несет повышенной нагрузки на окружающую среду.

"Производился слив на трех участках. Учитывая, что время суток темное, образовалось яркое свечение, которое могли видеть жители города и выдали в социальных сетях видео с необоснованными комментариями, что якобы на предприятии произошел пожар", — сказано в сообщении.

"Официально заявляем, что это абсолютно штатная, контролируемая ситуация. Никакого пожара, взрывов и ЧП на предприятии нет", — подытожили в пресс-службе.

0629.com.ua

Как писал OBOZREVATEL, в российской Перми 17 января произошел пожар в крупном бизнес-центре. Чтобы спастись от огня, люди были вынуждены выпрыгивать из окон.

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