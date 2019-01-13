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Пожар на химзаводе в Калуше: спасатели дали свежие данные

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Ликвидация пожара на заводе "Карпатнефтехим" в Калуше Ивано-Франковской области до сих пор продолжается.

Об этом сообщает пресс-служба управления ГоСЧС в области. К тушению пожара привлечено 20 единиц техники и 110 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений управления ГСЧС в области.

Напомним, что в субботу, 12 января, в 23:48 пожар был локализован.

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Пожар на химзаводе в Калуше: спасатели дали свежие данные

Фото: Владимир Никитин

"Причина возникновения пожара устанавливается. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Одессой вспыхнул завод по переработке масла "Дельта Вилмар".

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Место
УкраинаИвано-Франковск
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Дудко Олег
Дудко Олег
Это все мелочи , главное мост скоро. СУХЕС
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