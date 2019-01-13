Пожар на химзаводе в Калуше: спасатели дали свежие данные

Ликвидация пожара на заводе "Карпатнефтехим" в Калуше Ивано-Франковской области до сих пор продолжается.
Об этом сообщает пресс-служба управления ГоСЧС в области. К тушению пожара привлечено 20 единиц техники и 110 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений управления ГСЧС в области.
Напомним, что в субботу, 12 января, в 23:48 пожар был локализован.
Фото: Владимир Никитин
"Причина возникновения пожара устанавливается. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Одессой вспыхнул завод по переработке масла "Дельта Вилмар".
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