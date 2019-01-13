Пожар на химзаводе в Калуше: названа причина

Причиной пожара на полиолефиновом заводе "Карпатнафтохім" в Калуше Ивано-Франковской области стало нарушение правил безопасности во время выполнения опасных работ на производстве.

Об этом по предварительным данным сообщает в Faceboоk пресс-служба ГУ Нацполиции в Ивано-Франковской области. Несмотря на то, что огонь был локализирован, все еще наблюдается процесс тления.

"Пожар возник из-за нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве. В результате пожара возникла угроза наступления тяжких последствий в состоянии производственных объектов этого предприятия", – говорится в сообщении.

facebook.com/svitlana.babushkina

Фото: Владимир Никитин

Отмечается, что по факту ЧП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 272 УК (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве или любом предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, если это нарушение создало угрозу гибели людей или наступления иных тяжких последствий или причинило вред здоровью потерпевшего).

По словам правоохранителей, следственные действия по установлению причин и убытков продолжаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 января в Калуше Ивано-Франковской области произошел масштабный пожар на заводе "Карпатнафтохім".

Ранее OBOZREVATEL проводил расследование касательно "Карпатнефтехим" в октябре 2017 года. Как выяснилось, некоторое время завод не запускали, но при этом вовсю отмывали деньги.

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