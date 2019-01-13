"Народный фронт" и "Карпатнефтехим": как грабят государство на беспошлинном газе

"Обозреватель" решил провести тематическое расследование о многомиллионных газовых схемах ближайшего окружения Арсения Яценюка в тесной связке с российским капиталом и другими представителями власти вокруг одной из жемчужин Прикарпатья – предприятия "Карпатнефтехим".

В ходе наших изысканий нам удалось выяснить пикантные детали о продаже предприятия, а также подробности того, как ретивые дельцы зарабатывают на некогда успешном и прибыльном, а ныне неработающем химическом заводе за счет государственных льгот и политического лоббизма.

ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РОССИЙСКОМУ "ЛУКОЙЛУ"

История нефетехимического завода в городе Калуше берет свое начало еще в 1975 году, когда там было налажено производство винилхлорида. Со временем производились реконструкции, мощности предприятия росли, как, собственно, и линейка производимых ним продуктов.

В 2004 году было создано ООО "Карпатнефтехим" на базе предприятия ОАО "Ориана", которое на 99% принадлежит государству в лице Фонда госимущества Украины, совместно с компанией "Лукойл-Нефтехим" было создано ЧАО "Лукор". Де-факто российские бенефициары "Лукора" спрятались за голландской офшорной компанией "LUKOIL Chemical BV".Тогда государство Украина передало "Лукору" имущество нефтехимического комплекса "Ориана" и другое имущество с условием, что "Лукор" погасит долг на сумму 986,9 миллионов гривен перед Баварским объединенным банком. За время работы "Лукора" доля государства в уставном капитале была сокращена с 50% до 47,9%, в то время как доля "Лукойл-Нефтехима" возросла почти до 52,1%.

Как удалось выяснить "Обозревателю", сегодня вокруг этой сомнительной сделки идут судебные процессы, инициированные прокуратурами Львовской и Ивано-Франковской областей, представляющих правительство Украины. Предмет судебных споров – признание незаконным передачи имущественного комплекса нефтехимического предприятия "Ориана" от ЧАО "Лукор" к ООО "Карпатнефтехим". Суды первых двух инстанций удовлетворили исковым требованиям Кабинета министров Украины, признав незаконной вышеуказанную сделку. В конце сентября текущего года ожидается финальное решение в этом громком процессе.

Сегодня "Карпатнефтехим" обладает теоретической возможностью производить этилен, полиэтилен, винилхлорид, каустическую соду, хлор и суспензионный ПВХ. Почему теоретической, спросите вы. Все потому, что завод был остановлен в сентябре 2012 года якобы в связи с неблагоприятной ситуацией на рынке нефтехимической продукции. Годом позже правительство Азарова пыталось возобновить работу предприятия, но попытки не увенчались успехом. Таким образом, завод простаивает уже 5 лет, за исключением краткосрочного возобновления работы по производству ПВХ.

По словам энергетического эксперта Геннадия Рябцева, помимо вышеперечисленных проблем, связанных с невозможностью производить нефтехимические продукты и переходом права собственности из одних рук в другие, есть не менее острые вопросы социального характера.

"Проблема состоит в том, что в Калуше негде работать. Это уже превратилось больше в социальную проблему, чем в проблему производственную. Все-таки предприятие было бюджетообразующим, поэтому не зря так министр Игорь Насалик (министр энергетики и угольной промышленности Украины трижды избирался мэром города Калуш. – Авт.) вокруг этого вопроса пытался что-то предпринять", - говорит Рябцев.

Примечательно, что до остановки "Карпатнефтехим" генерировал, в зависимости от загрузки, от $50 до $100 миллионов прибыли ежегодно. К слову, господин Насалик, который в своей е-декларации указал, что владеет акциями ОАО "Ориана", говорил об острой необходимости возобновления работы предприятия еще в 2016 году.

По словам министра, возобновление работы "Карпатнефтехима" состоится только после упразднения Верховной Радой акциза на сжиженный газ и некоторые виды дизтоплива, без которых работа предприятия не представляется возможной.

"КАРПАТНЕФИЕХИМ": ОТ "ЛУКОЙЛА" К "НАРОДНОМУ ФРОНТУ"

В начале 2017 года, как гром среди ясного неба, было объявлено, что нефтехимическим предприятием завладели новые собственники. Так, 2 февраля 2017 года Антимонопольный комитет Украины, несмотря на судебные разбирательства, дал разрешение на покупку компании Lukoil Chеmical B.V (Нидерланды), владеющей ООО "Карпатнефтехим", кипрской Xedrian Holding Ltd и британской Techinservice Limited.

Как позже выяснилось, за офшорной компанией Xedrian стоит некий Ильхам Мамедов, ранее возглавлявший ПИИ "ЛУКОЙЛ-Украина", являющийся многолетним функционером российской группы "Лукойл" Вагита Алекперова. Сумма сделки составила около $25 миллионов на двоих покупателей. Примечательно, что, по словам самого Алекперова, "Лукойл" до 2015 года якобы инвестировал в реконструкцию "Карпатнефтехима" $543,4 миллионов, при этом в 2016 году в общении с различными СМИ он оценивал этот актив в $100–350 миллионов. Отсюда можно сделать предварительный вывод, что интерес россиян к украинскому предприятию частично сохранился.

Бенефициаром же британской компании, которая выкупила остальную часть акций "Карптанефтехима" де-юре значится Игорь Щуцкий. Именно от этого господина ниточки тянутся к окружению Яценюка и "Народному фронту". Но о том, кто является истинными бенефициарами "Карпатнефтехима", мы детально расскажем в следующей части расследования, а сейчас же перейдем к вопросу, почему предприятие так до сих пор и не заработало, и в чем состоит хитрая схема ретивых дельцов по грабежу украинского бюджета.

ГАЗОВАЯ АФЕРА: КАК ГРАБЯТ ГОСУДАРСТВО ЗА СЧЕТ "КАРПАТНЕФТЕХИМА"

Новые собственники "Карпатнефтехима", приобретя нефтехимический завод, анонсировали запуск предприятия на весну 2017 года. Но, по объективным причинам, этого так и не произошло. В июне текущего года попытка восстановить работу предприятия предпринималась, но это привело лишь к многочисленным жалобам со стороны жителей Калуша на значительное ухудшение экологической ситуации в регионе.

"В связи с проведением 07.06. - 08.06.2017 г. пусконаладочных работ на производстве полиолефинов ООО "Карпатнефтехим" имели место аварийные залповые выбросы, из-за чего жители города Калуш и с. Мостыще ощутили в воздухе неприятный запах", - сообщалось на сайте Калушской РГА.

Известно также, что жители с. Мостыще неоднократно жаловались на загрязнение ручья Фурнылив. Недавно в этой связи лабораторным центром Минздрава были отобраны образцы воды из ручья для проведения параллельных санитарно-химических исследований. Но вернемся все же к тому, каким образом можно нажиться на неработающем нефтехимическом предприятии.

Инициативы возобновить работу предприятия начали звучать еще в прошлом году. В конце 2016 года министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявлял, что работа ООО "Карпатнефтехим" может возобновиться только после упразднения парламентом акциза на сжиженный газ и некоторые виды дизтоплива, ввозимые для нужд этого предприятия. Как следствие, появилось мощное лобби, которое было заинтересовано в том, чтобы обеспечить беспошлинный ввоз дистиллятов.

"Мы посчитали, что у них есть 12% рентабельности (после упразднения акциза. - Авт.), и поэтому они запускаются", - сказал тогда министр.

Верховная Рада Украины в декабре приняла законопроект №5132, согласно которому с 1 января 2017 года были существенно снижены ставки акцизов на импорт фракции чистого бутана (изобутан и н-бутан).

Кроме того, Кабинет министров своим постановлением №299 от 26 апреля 2017 года установил для "Карпатнефтехима" ежегодные квоты на безакцизный ввоз и закупку сырья для возобновления производства в количестве:

- сжиженный газ -1070 млн литров;

- прямогонный бензин — 1170 млн литров;

- дизельное топливо — 985 млн литров.

Переработка каждого из указанных объемов может обеспечить выпуск 250 тыс. тонн этилена в год, отмечали в правительстве. При этом новый совладелец "Карпатнефтехима" Игорь Щуцкий, являющийся представителем друзей Яценюка, комментируя выход предприятия на проектные мощности, заявлял, что при полной загрузке завод сможет производить до 250 тыс. тонн этилена, для чего понадобится 35 тысяч тонн сжиженного газа в качестве сырья.

Как известно, "Карпатнефтехим" по сей день так и не возобновил работу. Но, по информации информированных источников "Обозревателя", указанные выше объемы сырья таки начали поступать нынешним собственникам предприятия. Правда, что является ключевым моментом в этой всей истории, используются они не по назначению, а реализуются на автозаправочных комплексах Украины.

Таким образом, бенефициары этой сложной многоходовой схемы не платят налоги государству, которые должны были бы поступать от реализации продукции, создали социально напряженную обстановку в регионе из-за отсутствия рабочих мест, и главное – привели к недобросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов. Кроме того, как отмечают компетентные работники предприятия на правах анонимности, если предприятие не заработает в ближайшие годы, то попросту превратится в металлолом.

В следующей части расследования мы назовем бенефициаров этой криминально-коррупционной схемы, которые тесно сотрудничают со страной-агрессором и представителями команды беглого Януковича, подробно опишем логистику данной аферы с указанием компаний, которые реализуют сырье на своих АЗК, а также озвучим новые факты, на которые должны обратить свой пристальный взор антикоррупционные органы государства.

Продолжение следует…

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!