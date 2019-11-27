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29 ноября • обновлено в 11:48
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Появилось видео задержания "короля контрабанды" Альперина

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Момент задержания "короля контрабанды" Вадима Альперина попал на видео.

Запись опубликовал 24 канал. Альперина задержало НАБУ в среду, 27 ноября, в здании САП, куда он добровольно явился вместе с адвокатом.

На месте представитель НАБУ зачитал Альперину его права и обязанности, сообщив, что он "ограничивается в праве передвижения". Затем его посадили в авто и повезли в Бюро.

Накануне Альперина в розыск объявил лично президент Владимир Зеленский, который сообщил, что тот пытался покинуть страну, но не успел – границы перекрыли.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Украине пытаются раскрыть крупнейшую схему контрабанды. 26 ноября был арестован один из возможных участников схемы – замначальника Киевской таможни Сергей Тупальский. Вместе с ним задержаны еще 9 человек – 6 из них тоже таможенники.

  • По предварительным оценкам, оборот этой схемы мог составлять сотни миллионов, если не миллиарды гривен.

  • Вадим Альперин считается "главным игроком" в схемах. По информации СМИ, его кто-то мог предупредить об активности правоохранителей, поэтому он успел скрыться.

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Персона
Вадим Альперин
Место
Украина Киев
Тег
Национальное антикоррупционное бюро Украины
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