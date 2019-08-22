20 убитых и взорванная техника: в сеть слили видео самой успешной операции ВСУ на Донбассе

В сети появилось полное видео самой быстрой и самой успешной боевой операции Вооруженных сил Украины за время войны на Донбассе. Она была проведена в середине июля, за неделю до оглашения "хлебного" перемирия.

Ее провели защитники из пехоты, отметил волонтер Юрий Мысягин, который и опубликовал зрелищный ролик на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По его словам, это первый случай, когда на камеру удалось запечатлеть всю операцию от начала и до конца – от момента разведки и до разгромного поражения российско-террористических войск.

"Всего 12 минут хватило боевой разведывательной группе К-2 и команде "Министерство магии" из 54-й механизированной бригады, чтоб враг на себе прочувствовал всю силу и мощь украинской пехоты. Вовремя полученная информация из штаба ОТУ "Північ" о концентрации сил врага, грамотно и скрытно проведенная разведка беспилотниками и дронами, начало операции в самое неожиданно время для врага, удар с разных мест и с разной дистанции, быстрота и частота ударов и постоянно корректируемый огонь с воздуха – вот в чем залог успеха", – пишет Мысягин.

Операция ВСУ по уничтожению позиций террористов Скриншот видео

Он уточнил, что в операции участвовало всего 35 человек. Однако благодаря слаженности действий украинским воинам удалось практически полностью уничтожить базу террористов и всю технику находящуюся там. Речь идет о:

зенитно-ракетном комплексе "Стрела-10";

командно-штабной машине;

БМП – две штуки;

грузовиках "УРАЛ" – шесть штук уничтожено, пять подбиты;

грузовиках "КАМАЗ" – четыре штуки уничтожено, одна штука подбита;

грузовом кране;

армейском джипе.

Кроме того, потери личного состава у террористов составили около 20 человек убитыми и 11 человек ранеными.

Как рассказывает Мысягин, успеху ВСУ предшествовало сообщение из штаба сектора 14 июля, в котором воинов предупреждали, что уже 15 июля в полосе 54-й бригады противник собирается произвести обстрел артиллерией.

"Точного понимания, по какому конкретно направлению они будут работать и в какое время, не было. Поэтому пехоте пришлось выйти на позиции еще с ночи. Рассредоточили людей и выставили наблюдательные посты почти по всей нашей линии обороны. По центру обороны выставили пост технических средств разведки бригады. Они сыграли потом очень важную роль во всей этой операции", – рассказывает детали волонтер.

Он добавил, что как только на следующий день по позициям бригады враг начал обстрел своей артиллерией 122 калибром (пушки Д-30), то наблюдатели обнаружили их на первой минуте. Узнав их точное расположение, украинские защитники выяснили, что силами подразделений переднего края обороны до них просто не достать. К тому же, ситуацию усугубляли Минские договоренности.

Но, благодаря оперативной и разведывательной информации, полученной накануне, скрытно проведенной разведке, ВСУ уже знали, где находится штаб и база террористов, на которой расположена большая часть их военной техники.

Массированный удар ВСУ по базе террористов Скриншот видео

"Поэтому было два варианта. Первый – это нанести ответный огневой удар по одной из позиций по переднему краю противника, чтоб тем самым заставить их перестать стрелять и отвлечь их на себя. Но особого урона противнику это бы не принесло, арта противника и дальше продолжала бы выезжать и безнаказанно работать по позициям 54-й бригады. Второй – это не отвечать сразу на их обстрел, а чуть позже нанести мощный удар по базе и штабу, откуда террористы выезжают на работу. Был выбран второй вариант. И его результат вы видите на видео", – рассказывает Мысягин.

Смотрите видео по теме:

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение июня 2019 года воины Операции Объединенных сил на Донбассе нанесли оккупантам значительный урон. В частности, были ликвидированы около 34 оккупантов и около 62 боевиков получили ранения различной степени тяжести.

Также в сеть выложили видео мощного огневого удара Вооруженных силы Украины по позициям террористов на Донбассе.

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