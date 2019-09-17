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17 сентября • обновлено в 13:11
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Доставили "подарки": появилось видео мощного ответа ВСУ на обстрелы россиян

4.3т Читать материал на украинском

В сети опубликовали видео разгромного удара Вооруженных сил Украины по позициям российских кадровых военных у нового терминала донецкого аэропорта.

Оно было снято в июне 2019 года, еще до оглашения "хлебного" перемирия, сообщается на странице 93 ОМБр ВСУ "Холодный Яр" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Защитники Украины рассказывают, что мощные обстрелы из противотанкового оружия по позициям 93 бригады "Холодный Яр" в тот период связывали с окончанием учебы российских военных вузов.

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"Именно по украинским армейцам, а не на полигонах выпускники-террористы "сдавали экзамены". Ответ с нашей стороны не заставил себя долго ждать. Поскольку российские террористы вели огонь с верхних этажей нового терминала донецкого аэропорта, именно туда им и доставили "подарки" противотанкисты 93 бригады "Холодный Яр", – отмечается в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось полное видео самой быстрой и самой успешной боевой операции ВСУ за все время войны на Донбассе. В итоге оккупанты потеряли более 20 единиц военной техники, а также 20 человек личного состава убитыми и 11 ранеными.

Также украинские воины уничтожили блиндаж террористов в районе Светлодарской дуги на Донбассе и позицию террористов "Л/ДНР" в районе Горловки.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Вы попали в жо-пу пальцем, почему не пишешут как одним выстрелом уложили сразу роту бурятов и весь псковский Амон,
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Что свиняки видать совсем хреново,кина нового нет, яврейка Штефан дырявый любит в архивах копаться.Главно ключевое слово мощно,фиерично, результате нулевой но зато какой полёт мысли.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Эпическая перемога. Типа битвы воякив дивизии Галычина с коммуняками и жидами в Освенциме
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1
1

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