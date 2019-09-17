Доставили "подарки": появилось видео мощного ответа ВСУ на обстрелы россиян

В сети опубликовали видео разгромного удара Вооруженных сил Украины по позициям российских кадровых военных у нового терминала донецкого аэропорта.

Оно было снято в июне 2019 года, еще до оглашения "хлебного" перемирия, сообщается на странице 93 ОМБр ВСУ "Холодный Яр" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Защитники Украины рассказывают, что мощные обстрелы из противотанкового оружия по позициям 93 бригады "Холодный Яр" в тот период связывали с окончанием учебы российских военных вузов.

ВСУ "Цензор.НЕТ"

"Именно по украинским армейцам, а не на полигонах выпускники-террористы "сдавали экзамены". Ответ с нашей стороны не заставил себя долго ждать. Поскольку российские террористы вели огонь с верхних этажей нового терминала донецкого аэропорта, именно туда им и доставили "подарки" противотанкисты 93 бригады "Холодный Яр", – отмечается в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось полное видео самой быстрой и самой успешной боевой операции ВСУ за все время войны на Донбассе. В итоге оккупанты потеряли более 20 единиц военной техники, а также 20 человек личного состава убитыми и 11 ранеными.

Также украинские воины уничтожили блиндаж террористов в районе Светлодарской дуги на Донбассе и позицию террористов "Л/ДНР" в районе Горловки.

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