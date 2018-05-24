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Появилось видео, как артиллерия ООС разбила позиции россиян на Донбассе

28.2тЧитать новость на украинском

В сети появилось видео ответной атаки артиллерии сил Операции объединенных сил на опорный пункт российских войск "Прыщ" вблизи Светлодарска.

Видео атаки, снятое с помощью беспилотника, опубликовал старшина роты спецназа ДУК "Правый сектор" Иван Мирный.

"Снимал парень, который болеет дронами уже 4 года... дальше будет...", - прокомментировал он ролик.

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Напомним, ранее появилось видео, как "третья сила" на Донбассе уничтожила опорник россиян.

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Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Объект
Правый сектор
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