Появилось видео, как артиллерия ООС разбила позиции россиян на Донбассе

В сети появилось видео ответной атаки артиллерии сил Операции объединенных сил на опорный пункт российских войск "Прыщ" вблизи Светлодарска.

Видео атаки, снятое с помощью беспилотника, опубликовал старшина роты спецназа ДУК "Правый сектор" Иван Мирный.

"Снимал парень, который болеет дронами уже 4 года... дальше будет...", - прокомментировал он ролик.

Напомним, ранее появилось видео, как "третья сила" на Донбассе уничтожила опорник россиян.