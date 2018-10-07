Появилось новое видео переброски мощного оружия России в Сирию

На днях Россия перебросила в Сирию зенитные ракетные комплекты С-300. В сети появилось новое полное видео того, как их доставляли.

Кадры опубликовал пропагандистский канал "Звезда" на своей странице в Twitter. Стоит отметить, что новое видео также снято ночью, как и все предыдущие.

"Звезда" публикует новые кадры доставки ЗРК С-300 в Сирию pic.twitter.com/Ig4ZyWpWyF — Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) 7 октября 2018 г.

На сей факт указали пользователи сети, отметив, что выглядит это подозрительно.

"И снова ночь и не понятно где это. Думаю пыль в глаза. Не будет Путин израильские самолёты сбивать, ему ближе еврей к сердцу, чем русские офицеры, которые погибли. Он не в состоянии ответить за свои слова", - сказано в комментарии к записи.

Как сообщал OBOZREVATEL, о том, что РФ завершила переброску С-300, министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину 2 октября.

В Сирию было доставлено всего 49 единиц техники - локаторы подсветки, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки.