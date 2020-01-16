Готовы уничтожить противника: появились зрелищные фото танкистов ВСУ на Донбассе

Танковые и противотанковые подразделения ВСУ провели внезапную проверку боеготовности в районе отвода тяжелого вооружения оперативно-тактической группировки "Схід" на Донбассе.

Зрелищные фото учений украинских защитников опубликовали на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

"Утром наше подразделение совершило марш к точке возможного прорыва противником обороны и развернулось на определенном огневом рубеже. Уже на месте экипажи танков совершили маскировку техники с последующим выполнением определенного командованием тактического маневрирования", – рассказал командир танкового подразделения.

В свою очередь, задачей противотанкового резерва было под прикрытием утренних сумерек занять выгодный рубеж и в дальнейшем выявить и условно уничтожить танки противника управляемыми ракетами.

Учения танкистов в зоне ООС Facebook штаба ООС

Учения танкистов в зоне ООС Facebook штаба ООС

Учения танкистов в зоне ООС Facebook штаба ООС

"В ходе проверки наше подразделение отработало выдвижение на позиции, подготовку к применению и уничтожение вражеских целей с применением противотанковых ракетных комплексов "Стугна-П", – отметил командир противотанкового дивизиона.

По словам офицера, расчеты ПТРК "Стугна-П", находясь в нескольких километрах от линии соприкосновения, постоянно совершенствуют до мелочей навыки по отработке алгоритма действий к применению противотанковых ракетных комплексов против бронированных целей противника.

"Внезапная проверка боевой готовности показала, что подразделения обучены, подготовлены и способны выполнить в случае прорыва вооруженными формированиями Российской Федерации нашей обороны боевую задачу по уничтожению противника", – подчеркнул офицер штаба командования оперативно-тактической группировки "Схід".

Учения танкистов в зоне ООС Facebook штаба ООС

Учения танкистов в зоне ООС Facebook штаба ООС

Учения танкистов в зоне ООС Facebook штаба ООС

Учения танкистов в зоне ООС Facebook штаба ООС

Учения танкистов в зоне ООС Facebook штаба ООС

Учения танкистов в зоне ООС Facebook штаба ООС

Учения танкистов в зоне ООС Facebook штаба ООС

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце 2019 года в районе отвода сил и средств в Луганской области украинские военнослужащие провели двухдневные тактические учения. Сначала танковые подразделения отрабатывали тактику, а только потом практические действия.

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