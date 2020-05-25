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25 мая • обновлено в 20:38
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Появились фото подготовки детей к войне в Крыму: стреляли из винтовки и разбирали АК

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Во временно оккупированном Россией Крыму продолжают тотальную милитаризацию школьников. Даже несмотря на карантин, настоящие вышколы со стрельбой из оружия захватчики устраивают в разных городах украинского полуострова.

Соответствующие кадры опубликовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц), призвав вмешаться в ситуацию международные правозащитные детские организации.

"24 мая 2020 года. Оккупированный Крым, бывшая детская здравница в городе Евпатория.

Милитаризация и агрессивная пропаганда детей и молодежи на конвейере. Правозащитные детские организации наблюдают и волнуются. На этом все", – возмутился защитник.

Милитаризация детей в Евпатории

Милитаризация детей в Евпатории

Telegram-канал Анатолия Штефана

Милитаризация детей в Евпатории

Милитаризация детей в Евпатории

Telegram-канал Анатолия Штефана

Милитаризация детей в Евпатории

Милитаризация детей в Евпатории

Telegram-канал Анатолия Штефана

Милитаризация детей в Евпатории

Милитаризация детей в Евпатории

Telegram-канал Анатолия Штефана

Подобные фото, но уже из Симферополя появились и на странице блогера "Крымская жужелица" в Twitter. В описании к ним отмечается, что военизированные тренировки для молодежи оккупанты провели 23 мая.

"Путлерюгенд, измученный "режимом повышенной готовности" (так называют в Крыму карантин), вышел наконец на поиски и уничтожение коронавируса. Ударим по инфекции разборкой-сборкой АК и стрельбой из пневматической винтовки!" – говорится в сообщении.

Вышкол для детей в Симферополе

Вышкол для детей в Симферополе

Twitter "Крымской жужелицы"

Вышкол для детей в Симферополе

Вышкол для детей в Симферополе

Twitter "Крымской жужелицы"

Вышкол для детей в Симферополе

Вышкол для детей в Симферополе

Twitter "Крымской жужелицы"

Вышкол для детей в Симферополе

Вышкол для детей в Симферополе

Twitter "Крымской жужелицы"

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце марта в Крыму громко отметили шестую годовщину оккупации Россией украинского полуострова, несмотря на пандемию коронавируса COVID-19. В мероприятиях принимали участие дети и пожилые люди, для которых коронавирус наиболее опасен.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
российская пропаганда Аннексия Крыма
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина Симферополь
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