"Это будет сложно": появилась реакция Нидерландов на освобождение Цемаха

Нидерланды отреагировали на скандальное решение Киевского апелляционного суда об освобождении из-под стражи фигуранта по делу сбитого Boeing 777 рейса MH17 Владимира Цемаха.
Так, в международной Совместной следственной группе (JIT), которая занимается расследованием катастрофы Boeing, заявили, что бывший боевик группировки "ДНР" является "интересным для следствия человеком". Однако теперь получить какие-либо показания от него будет сложно, пишет "Радио Свобода".
"Мы хотели с ним поговорить, а теперь это будет сложно. Хотелось бы, чтобы он оставался в Украине, чтобы мы могли с ним поговорить", – сказала по телефону пресс-секретарь JIT Брехтье ван де Мосдейк.
Владимир Цемах
"Корреспондент.net"
Комментируя решение суда, она добавила: "Это решение Украины, решение украинского суда, поэтому я не могу его комментировать".
"Это не значит, что расследование дела MH17 будет остановлено, оно будет продолжаться. Но нам жаль, если мы не сможем с ним поговорить", – подчеркнула Мосдейк.
Вместе с тем она отказалась ответить на вопрос о том, пытались ли следователи JIT допросить Цемаха после того, как его на оккупированной части Донбасса задержали украинские спецслужбы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
бывшего командира подразделения противовоздушной обороны террористов в Снежном "похитили" из "ДНР" 27 июня.
Доставленный в Киев Цемах был арестован по решению суда.
При этом подконтрольные террористам информационные ресурсы сообщали, что украинские спецназовцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном, якобы оглушили его и вывезли из ОРДЛО под видом парализованного пенсионера.
Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.
Так, в сети всплыло видео скандального признания террориста о том, что он прятал установку "Бук", из которой сбили лайнер.
30 августа стало известно, что Россия затягивает обмен пленными и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена. Президент РФ Владимир Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха.
3 сентября Киевский апелляционный суд продлил арест бывшего "начальника ПВО ДНР" Владимира Цемаха.
В то же время следователи из Нидерландов заявили о намерении допросить Цемаха.
5 сентября Цемаха отпустили прямо из зала суда под личное обязательство.
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