"Это будет сложно": появилась реакция Нидерландов на освобождение Цемаха

Нидерланды отреагировали на скандальное решение Киевского апелляционного суда об освобождении из-под стражи фигуранта по делу сбитого Boeing 777 рейса MH17 Владимира Цемаха.

Так, в международной Совместной следственной группе (JIT), которая занимается расследованием катастрофы Boeing, заявили, что бывший боевик группировки "ДНР" является "интересным для следствия человеком". Однако теперь получить какие-либо показания от него будет сложно, пишет "Радио Свобода".

"Мы хотели с ним поговорить, а теперь это будет сложно. Хотелось бы, чтобы он оставался в Украине, чтобы мы могли с ним поговорить", – сказала по телефону пресс-секретарь JIT Брехтье ван де Мосдейк.

Владимир Цемах "Корреспондент.net"

Комментируя решение суда, она добавила: "Это решение Украины, решение украинского суда, поэтому я не могу его комментировать".

"Это не значит, что расследование дела MH17 будет остановлено, оно будет продолжаться. Но нам жаль, если мы не сможем с ним поговорить", – подчеркнула Мосдейк.

Вместе с тем она отказалась ответить на вопрос о том, пытались ли следователи JIT допросить Цемаха после того, как его на оккупированной части Донбасса задержали украинские спецслужбы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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