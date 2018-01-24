Потерял 30 кг: появились страшные подробности об освобожденном из плена бойце АТО

Освобожденный 29-летний боец АТО Роман Савков в плену "ДНР" заболел сахарным диабетом и похудел на 30 килограммов.

Об этом сообщает ТСН.

В плен винничанин попал в прошлом году под Красногоровкой. Тогда трое бойцов АТО погибли, а Савков был ранен.

Парень говорит, что физически на него на стороне боевиков не давили, но было сильное моральное давление. Не давали нормального питания и не было связи с родными.

Через стресс и плохие условия содержания в Савкова появился сахарный диабет. Буквально за два месяца парень похудел на 30 килограммов из-за болезни – с 80 кг похудел до 50. Инсулин на оккупированную территорию передавали нелегально через волонтеров.

"Трудно было без связи с родными. А так, как в плену, терпели, ждали обмена", - рассказал Роман после освобождения.

Также он добавил, что условия содержания были ужасными, а хуже всего – это клопы и гигиена.

Как сообщал "Обозреватель", ранее была названа дата нового обмена пленными на Донбассе.