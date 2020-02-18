Потери врага – четыре убитыми: Хомчак рассказал, чем закончился бой в Золотом

По итогам боя под Золотым на Донбассе потери российских оккупантов составили четыре человека убитыми и шесть ранеными.

Об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак во время брифинга по итогам заседания СНБО (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Все позиции под контролем наших войск. С 10:00 противник запросил режим тишины, потому что забирал убитых и раненых. Наши потери – один погибший, трое раненых и двое контуженных. Потери противника – четверо убитыми и шестеро раненых. Сейчас ситуация стабильна, огонь прекратился", – сказал он.

Руслан Хомчак Скриншот видео

Хомчак отметил, что враг вел артиллерийский огонь из всех систем по позициям 93-й и 72-й бригад ВСУ. Кроме того, террористы применяли калибр 152 мм, а затем осуществили попытку атаковать наблюдательные посты. Для этого они уничтожили камеры наблюдени, которые стояли по периметру дислокации Объединенных сил.

"Силами подразделений нападение штурмовых групп отражено, завязался бой на позиции "Баня" 72-й бригады ВСУ. В результате этого боя мы дали адекватный ответ со всего вооружения. С того командного пункта люди отошли, потому велся артогонь", – сказал главнокомандующий ВСУ.

Также он подчеркнул, что действия российских оккупантов были направлены на то, чтобы показательно отбить украинские позиции в годовщину боев за Дебальцево.

Как сообщал OBOZREVATEL:

утром 18 февраля вооруженные формирования РФ пошли в атаку на Донбассе.

В результате боя ВСУ понесли тяжелые потери. Оккупанты попытались прорваться через линию разграничения.

В сети начали появляться видео адских боев на Донбассе, вспыхнувших из-за внезапного наступления России на Донбассе 18 февраля.

Позже появилась информация о том, что бой под Золотым завершился после 10:00. ВСУ дали достойный отпор врагу, хотя и понесли потери.

Террористы "ЛНР" попытались обвинить в обострении на фронте украинских защитников, однако в штабе ООС разгромили их фейки.

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