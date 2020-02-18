Главная Новости
18 февраля • обновлено в 13:34
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Потери врага – четыре убитыми: Хомчак рассказал, чем закончился бой в Золотом

8.2т
Читать материал на украинском

По итогам боя под Золотым на Донбассе потери российских оккупантов составили четыре человека убитыми и шесть ранеными.

Об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак во время брифинга по итогам заседания СНБО (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Все позиции под контролем наших войск. С 10:00 противник запросил режим тишины, потому что забирал убитых и раненых. Наши потери – один погибший, трое раненых и двое контуженных. Потери противника – четверо убитыми и шестеро раненых. Сейчас ситуация стабильна, огонь прекратился", – сказал он.

Руслан Хомчак

Руслан Хомчак

Скриншот видео

Хомчак отметил, что враг вел артиллерийский огонь из всех систем по позициям 93-й и 72-й бригад ВСУ. Кроме того, террористы применяли калибр 152 мм, а затем осуществили попытку атаковать наблюдательные посты. Для этого они уничтожили камеры наблюдени, которые стояли по периметру дислокации Объединенных сил.

"Силами подразделений нападение штурмовых групп отражено, завязался бой на позиции "Баня" 72-й бригады ВСУ. В результате этого боя мы дали адекватный ответ со всего вооружения. С того командного пункта люди отошли, потому велся артогонь", – сказал главнокомандующий ВСУ.

Также он подчеркнул, что действия российских оккупантов были направлены на то, чтобы показательно отбить украинские позиции в годовщину боев за Дебальцево.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе Бой под Золотым
Персона
Руслан Хомчак
Место
Украина
Тег
Генеральный штаб ВСУ
Поделиться в Facebook
11
Комментарии
55
35
Смешно
5
Интересно
19
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Всё знает! ))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Да уж...говорящая каска Тымчука уже не та!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
Раньше хоть российские паспорта показывали, а сегодня только бла-бла-бла
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги