"Заработать на Майдане": куда исчезли сокровища Януковича

За считанные дни после бегства экс-президента Виктора Януковича из страны от его былых богатств, накопленных в украденном у государства "Межигорье" и "Сухолучье", не осталось практически ни следа.

Часть, как свидетельствуют слитые в интернет видеозаписи, вывезли КаМаЗами еще при нем. Куда же подевались оставшиеся "сокровища", включая легендарный "золотой батон" и парк дорогих автомобилей? Окончательного ответа на этот вопрос до сих пор нет. Разве что – заявления отдельных политиков из "проевропейского лагеря" о том, что к разграблению имений непосредственно причастны "майдановцы".

В распоряжении OBOZREVATEL оказалась информация, проливающая свет на отдельных участников целой серии постреволюционных грабежей, совершенных на Киевщине.

Украденная Януковичем резиденция в Межигорье

История одного разбоя

27 марта 2014 года. 3 часа ночи. Возле охотничьего хозяйства "Фауна" в селе Белый Берег Иванковского района Киевской области остановились несколько дорогих автомобилей, в том числе Land Rover и Toyota Land Cruiser 100. Из них вышли полтора десятка крепких мужчин и одна женщина. Почти все – в масках и перчатках.

Осмотревшись, неизвестные перемахнули через забор и рассыпались по территории частного владения. Несколько человек ворвались в домик охраны, разбудили и, угрожая оружием, вывели восьмерых сонных, перепуганных охранников и егерей во двор. Оставив пленников под охраной двух своих вооруженных сообщников, остальные грабители первым делом вырубили систему наблюдения и отключили сработавшую сигнализацию. Как потом будут вспоминать свидетели событий – работали точно и со знанием дела.

Далее незваные гости начали взламывать замки в домиках, расположенных на территории, и выносить оттуда ценности и оружие. Винтовки и карабины, коллекционные охотничьи ножи, шубы, видео- и компьютерная техника – свой выбор грабители останавливали исключительно на дорогих вещах. Всего в ту ночь с территории охотничьего клуба преступники украли оружия и техники на общую сумму 1 млн 221 тыс.грн. Пользуясь случаем, прихватили также личные вещи охраны и егерей – несколько телефонов, кошельков с деньгами и банковскими картами и даже их куртки.

Все закончилось так же быстро и внезапно, как и началось. Украденное ночные пришельцы загрузили в машины и уехали. Еще до того, как на место преступления прибыл наряд полиции, куда, воспользовавшись суматохой, сумел позвонить один из егерей.

Впрочем, пытаясь забрать как можно больше, участники дерзкого грабежа порядочно "наследили". Так что уже на следующий день были задержаны первые двое подозреваемых. А через пару дней в СИЗО оказались еще трое соучастников этого преступления.

И очень скоро они начали говорить.

"Заработать на Майдане"

И на допросах у следователя, и в зале Иванковского районного суда, перед которым задержанные впоследствии предстали, они твердили одно: это преступление спланировали и осуществили люди, называвшие себя "самообороной Майдана" в Вышгородском районе. Так, один из подсудимых рассказывал, что его в эту историю втянул некто Андрей, с которым он познакомился на баррикадах в Киеве, и который еще во время активных противостояний приглашал его подзаработать "на Майдане". Поэтому его ничуть не насторожило очередное предложение "подхалтурить". Все подсудимые эти предложения получили спонтанно, за считанные часы до совершения ограбления.

Согласно данным в суде показаниям, не все соучастники преступления знали, куда и зачем едут. Кого-то позвали подзаработать на "погрузке фур". Кого-то – как, к примеру, профессионального спортсмена из Киева, во время революции охранявшего Кличко - "охранять имение". Кого-то наняли как таксиста. А кого-то и вовсе нанимали "разнорабочим на халтуру за городом". Тем, кто был "не в теме", объяснили: с ними едет самооборона Майдана - на случай стычки с "титушками". Тогда же была озвучена и "легенда": на самом деле на территории охотничьего клуба вышгородские "майдановцы" будут искать "КамАЗы с украденным из Межигорья оружием". Дескать, по просьбе неизвестного лица, обратившегося к ним за помощью.

Кто же эти загадочные "майдановцы", которые, прикрываясь Революцией Достоинства, уже через месяц после расстрелов Небесной Сотни совершили грабеж? В решении суда по этому делу, имеющемся в свободном доступе в сети интернет, все имена и фамилии фигурантов – как обвиняемых, так и пострадавших со свидетелями – заменены на обезличенное "лицо №…". Тем не менее из-за недосмотра составителей текста приговора некоторые фамилии в тексте документа остались. Как, например, упоминание некоего "Динамита" "из Сухолучья". Или как здесь, где осталась фамилия организатора преступления:

"Свидетель ЛИЦО_47 пояснил, что он входит в состав "Самообороны". Их действиями руководит глава самообороны. Примерно в 17 часов позвонил ПОБИДАШ и сказал, чтобы они были готовы, так как поедут проверять охотничье хозяйство "Фауна". Они собрались и ожидали указаний. Но не дождались, было поздно. Они сказали, что ночью не поедут", - процитированы в приговоре показания одного из свидетелей.

Похоже, именно из-за отказа части "самообороновцев" ехать непонятно куда и непонятно зачем посреди ночи, и было принято решение привлечь к делу посторонних людей.

Преступление без наказания

Упомянутый в тексте приговора Побидаш – это житель Вышгородщины Андрей Побидаш, один из основателей Вышгородской самообороны, который практически одновременно с расстрелами на Институтской вместе с сотоварищами регистрировал "Самооборону Майдана в Вышгороде и Вышгородском районе" как юридическое лицо.

Местные журналисты писали, что в "лидеры" местной самообороны его продвинула жена – Ирина Побидаш. Бессменный депутат райсовета, она каждый раз проходила по спискам различных политических сил. А на момент совершения преступления в селе Белый Берег она, благодаря активной "поддержке" вооруженной местной самообороны, возглавляемой собственным мужем, фактически захватила кресло главы Вышгородского райсовета. Голосование за ее кандидатуру проходило с серьезными нарушениями регламента, под давлением и угрозами вооруженных активистов, заблокировавших местных депутатов в сессионном зале.

И кто знает, не она ли, благодаря занимаемой должности, в итоге сумела "отмазать" своего супруга, организовавшего разбойное нападение на охотничий клуб, от ответственности?

Изначально ночное ограбление в Белом Береге было квалифицировано по ч.4 ст.187 УКУ, которая предусматривает разбой с целью завладения имуществом в крупных или особо крупных размерах (помните про 1, 2 млн грн ущерба?), совершенный организованной группой. Санкции по этой статье – от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

К моменту рассмотрения дела в суде оно было переквалифицировано в ч.3 ст.187 – "разбой с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище", с наказанием в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией.

Но несмотря на то, что были установлены практически все участники преступления – осудили всего лишь четверых из них, тех, кто в эту историю вляпался практически случайно. Вопреки впечатляющему массиву доказательств, вместо предусмотренных статьей 7 лет трое подсудимых были приговорены к 4 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Степень вины еще одного участника судьи оценили в 2 года лишения свободы – но тут же амнистировали согласно Закону "Про амнистию в 2014 году" как участника Революции Достоинства.

Названные же подсудимыми и свидетелями организаторы налета – включая и господина Побидаша – ответственности избежали вообще. В частности, из-за очередной переквалификации дела по указанию "сверху" - на ч.1 ст.187 – самую легкую из всех возможных.

Разграбление "Межигорья" и "Сухолучья": ищите женщину?

Хотя личности супругов Побидаш, по имеющимся у нас данным, заслуживают пристального внимания со стороны правоохранительных органов. Согласно инсайдерской информации, супруги непосредственно участвовали в разграблении "Межигорья". Начиная с 22 февраля 2014 года, по уверению нашего источника в правоохранительных органах, они активно участвовали в вывозке имущества, которое не успел забрать Янукович. А жители Демидова до сих пор помнят, как члены этой семьи продавали элитный алкоголь и другие предметы, некогда принадлежавшие беглому президенту, своим односельчанам и жителям окружающих сел.

Из Хонки в Межигорье пропало много ценностей mezhygirya.com.ua

Кроме того, есть основания предполагать, что Ирина и Андрей Побидаш были в числе активных организаторов и исполнителей разграбления дач экс-генпрокурора Виктора Пшонки и Януковича в Сухолучье. Местные жители еще в 2014-м рассказывали журналистам, что видели, как добро беглых чиновников неизвестные вывозили огромными грузовиками – но ничего не могли сделать, так как милиция на их обращения не реагировала.

По нашим данным, у правоохранителей была информация о причастности "активистов Майдана" - супругов Побидаш - к исчезновению, как минимум, 3 микроавтобусов марки "Мерседес Спринтер", 4 или 5 катеров и такого же количества двигателей к ним, 5-6 квадроциклов, а также около 10 единиц огнестрельного оружия членов охотничьего клуба, оптических прицелов, тепловизоров, приборов ночного видения…

Сухолучье Колокрай

Если эта информация соответствует действительности, возникает большой вопрос, почему ей так и не дали ходу. Ответ еще предстоит найти. В том числе ради памяти погибших героев Небесной Сотни, которые свои головы сложили уж явно не за то, чтобы кто-то организовывал настоящее ОПГ и творил беспредел, прикрываясь их именами и подвигом.

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