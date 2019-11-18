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19 ноября • обновлено в 01:11
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После встречи с Путиным: Разумков раскрыл планы Зеленского по Донбассу

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Новый законопроект "Об особом статусе Донбасса" будет разработан после встречи лидеров стран "нормандской четверки", совместно с парламентом и обществом.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник, 18 ноября.

"И позиция президента, и позиция большинства в Верховной Раде была следующей: президент, вернувшись с "нормандской встречи" вместе с парламентом и главное – вместе с обществом, будут создавать законопроект", – сообщил он.

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Разумкову напомнили, что встреча Зеленского с Путиным должна состояться 9 декабря, а последнее заседание Рады запланировано на 20-е. Спикер ответил, что "парламент умеет работать в ускоренном режиме".

Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков

globallookpress.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее россияне потребовали от Украины начать прямые переговоры с "Л/ДНР" о закреплении особого статуса Донбасса в Конституции Украины.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Дмитрий Разумков Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
Тег
нормандский формат
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