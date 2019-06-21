После трагедии с Дашей Лукьяненко: в Запорожье изнасиловали 12-летнего ребенка

В Запорожье в пятницу, 21 июня, был задержан педофил, изнасиловавший 12-летнюю девочку в подъезде дома.

Об этом информирует пресс-служба областной полиции. Как уточнили правоохранители, само преступление насильник снял на телефон.

О случившемся в полицию 21 июня сообщил отец пострадавшего ребенка. Инцидент произошел около 11:00 в Хортицком районе Запорожья, на 5-м этаже в подъезде дома по улице Василия Сергиенко.

Полицейские разыскали насильника, им оказался 52-летний житель Запорожья, который был ранее уже судим за аналогичное преступление.

Задержанный zp.npu.gov.ua

В настоящее время решается вопрос о его задержании и взятии под стражу в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. У подозреваемого изъяли телефон с видеосъемкой.

Отмечается, что полицейскими открыто уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (Изнасилование).

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Продолжается досудебное расследование.

Фото с места преступления zp.npu.gov.ua

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