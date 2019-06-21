После трагедии с Дашей Лукьяненко: в Запорожье изнасиловали 12-летнего ребенка

В Запорожье в пятницу, 21 июня, был задержан педофил, изнасиловавший 12-летнюю девочку в подъезде дома.
Об этом информирует пресс-служба областной полиции. Как уточнили правоохранители, само преступление насильник снял на телефон.
О случившемся в полицию 21 июня сообщил отец пострадавшего ребенка. Инцидент произошел около 11:00 в Хортицком районе Запорожья, на 5-м этаже в подъезде дома по улице Василия Сергиенко.
Полицейские разыскали насильника, им оказался 52-летний житель Запорожья, который был ранее уже судим за аналогичное преступление.
Задержанный
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В настоящее время решается вопрос о его задержании и взятии под стражу в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. У подозреваемого изъяли телефон с видеосъемкой.
Отмечается, что полицейскими открыто уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (Изнасилование).
Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Продолжается досудебное расследование.
Фото с места преступления
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Как сообщал OBOZREVATEL:
13 июня в Ивановском районе Одесской области пропала 11-летняя Дарина Лукьяненко. Девочка пошла на занятия в танцевальный кружок и исчезла по дороге домой.
Ребенка круглосуточно искали полтысячи человек: полиция, Нацгвардия, кинологи, спасатели, волонтеры, водолазы и пилоты.
19 июня было найдено тело Дарины. Сотрудники полиции извлекли голый труп из выгребной ямы в доме ее соседа.
Подозреваемого – 22-летнего Николая Тарасова – задержали.
В своих первоначальных показаниях Тарасов сказал, что душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего не сделал. Ее тело он бросил в яму, а вещи облил бензином и сжег. По версии следствия, убийство было совершено на сексуальной почве.
21 июня прошли похороны 11-летней Дарины Лукьяненко.
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