После Сенцова: еще два политзаключенных РФ написали мощные письма к украинцам

Политзаключенные Николай Карпюк и Игорь Кияшко, которые незаконно удерживаются в тюрьмах России, написали письма для украинцев.

Об этом на странице в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель ТКГ Ирина Геращенко. Она также опубликовала соответствующие фото.

Как отметила она, Карпюк находится в заключении по совершенно абсурдным обвинениям уже почти 5 лет. Кияшко задержали год назад и обвинили в шпионаже.

"Николай Карпюк благодарит всех украинцев за моральную поддержку семей политзаключенных. Игорь тоже пишет, что в канун новогодних праздников слова поддержки были очень важны в российской тюрьме", — рассказала Геращенко.

Игорь Кияшко Соцсети

Николай Карпюк facebook.com/anton.naumlyuk

"Никто не вправе заявлять, что украинцы не способны на национальную солидарность", — это из письма Николая Карпюка, где много важных размышлений о силе любви и добра. Я не знаю господина Николая лично, но мне показалось, что он — глубоко верующий человек, сердце которого открыто и не ожесточилось, несмотря на обстоятельства, на 5 лет тюрьмы", — написала первый вице-спикер.

Она подчеркнула, политзаключенные подают всем великий пример силы воли, мужества и веры.

"Наша задача — поддерживать семьи и бороться за освобождение всех", — подытожила она.

facebook.com/iryna.gerashchenko

facebook.com/iryna.gerashchenko

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов, который незаконно удерживается в колонии Российской Федерации, недавно написал новое письмо, в котором рассказал о своем состоянии и планах на будущее.

Как писал OBOZREVATEL, украинские политзаключенные, незаконно удерживаемые в России, оккупированном Крыму и на территории ОРДЛО, смогут получить ежемесячную денежную помощь от государства.

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