Люди бегут, орудуют мародеры: Армянск превратился в город-призрак после кислотной атаки

В оккупированном Армянске и ближайших к нему селах так называемые власти отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за выбросов с завода украинского олигарха Дмитрия Фирташа "Крымский титан". А дети, которых в начале сентября отправили к морю подышать свежим воздухом, вернулись в город и пошли в садики и школы. Однако жители города утверждают - экологическая ситуация не наладилась.

Периодически они ощущают все те же симптомы: головную боль, жжение в дыхательных путях, тошноту, дети жалуются на аллергические высыпания. Сам Армянск пустеет. Те, кому есть куда уехать, складывают вещи и покидают опасную зону. А пустующие квартиры уже потихоньку начали грабить. Подробнее о ситуации в городе - в материале OBOZREVATEL.

Воняет хлоркой

"На выходных в Армянске снова воняло хлоркой. Я рано утром встала, был туман и дышать было нечем. А дети уже приехали, снова всем этим дышат. "Власти" уверяют, что все прекрасно. Однако на улицах даже не убирают опавшие листья. Они ведь всю эту кислоту впитали, жечь их нельзя. Никто не знает, что с ними делать", - сообщила нам жительница Армянска, мама двух детей Виктория.

Коммунальщики не справляются с листьями Соцсети

В соцсетях местные жители постят отчеты о замерах воздуха, правда, многие сомневаются в их объективности. Также пишут, что стены в подъездах домов и двери парадных не просыхают, на них постоянно видна роса - это кислотные испарения.

Стены парадных покрыты кислотными испарениями Соцсети

"Меня очень беспокоят уроки физкультуры. Если они будут проходить на улице, дети будут бегать там и дышать этим воздухом, то у моего снова появится аллергия. Ходила в школу, но там пока говорят, что физкультура будет в зале. Пока все не успокоится. Кстати, во многих классах часть детей так и не приступила к занятиям. Кто смог, вывез детей к родственникам в другие города и устроил там в школы. А нам некуда ехать", - рассказала OBOZREVATEL жительница Армянска Мария Белова.

Работают за двоих

В город действительно вернулись далеко не все. "У меня на работе сейчас приходится работать за двоих - люди взяли отпуск, за свой счет, а некоторые просто уволились и уехали вглубь полуострова или на материк. Стоят пустые квартиры, говорят, некоторые из них уже ограбили. Потому что соседей нет, присматривать за жильем некому", - отметил в беседе с нами местный житель Сергей Малеев.

По его словам, если вы захотите купить жилье в Армянске, то сейчас самое выгодное время - продадут за полцены.

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"Только кому оно нужно? Город пустеет, молодежь уезжает, детей увозят", - жалуется мужчина. Он говорит, что сам уже выходит во двор и потихоньку сметает опавшие отравленные листья. Коммунальщики не торопятся, а может и среди них есть те, кто подался из города.

Неплохо на этой ситуации зарабатывают местные перевозчики. Крымчане говорят, что таксисты и маршрутки подняли цены. Люди часто переезжают, перевозят вещи, а также передают посылки с полуострова в Армянск и обратно.

А те, кто уезжал из Армянска и Красноперекопска и вернулся, особенно остро ощущают загрязненный воздух.

"Мы вернулись, и вроде все было хорошо. А к вечеру в горле опять начало першить, глаза слезятся. Ничего тут не поменялось. Нужно уезжать из этого города. Для тех, кто работает на "Крымском титане", выбора нет, конечно. Ну а другие будут отсюда уезжать, останутся одни старики", - рассказала OBOZREVATEL Ольга Валентиновна, которая выезжала с внуками к морю.

"Титан" возобновит работу

Также в Армянске продолжают работать волонтеры. Для животных передают помощь из Симферополя и Евпатории. А в соцсетях ищут желающих помогать обрабатывать заявки - от стариков, которым нужны лекарства. Также ищут желающих поучаствовать в субботниках и прибрать город, поскольку коммунальные службы явно не справляются с последствиями экологической катастрофы.

Правда, больше всего людей беспокоит ситуация с "Крымским титаном". Официально так называемые крымские власти так и не назвали причину выбросов. На заводе проводятся какие-то работы, и его в ближайшее время собираются запустить.