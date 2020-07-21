В Винницкой области в селе Александровка оперативники трое суток искали 16-летнюю Наталью Кателян. В результате она была обнаружена в лисьей норе.

Как сказано на странице Департамент уголовного розыска Национальной полиции в Telegram-канале, девушка пасла скот вместе с мамой, а потом пошла за водой и не вернулась.

К поиску девушки привлекли бойцов Национальной гвардии, местную общину и спасателей, которые "обходили каждый дом, опрашивали каждого жителя, прочесывали каждый сантиметр территории cела, обследовали прилегающие населенные пункты, колодцы, водоемы, заброшенные здания".

Однако после повторных проверок на окраине села Наталью нашли в лисьей норе. Она не могла подать голос и самостоятельно выбраться. Ее освободили из земляной ловушки, сейчас с девушкой все в порядке, отметили в полиции.

Пошла за водой и пропала: на Винничине в лисьей норе нашли 16-летнюю девушку

Пошла за водой и пропала: на Винничине в лисьей норе нашли 16-летнюю девушку

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