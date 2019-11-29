"Путин идет по пути Сталина": Портников раскрыл хитрость Кремля с Крымом

Стратегия президента России Владимира Путина в отношении временно оккупированного Крыма полностью повторяет опыт диктатора Иосифа Сталина.

Как один, так и второй пытаются убедить весь цивилизованный мир в том, что захват чужих территорий – не преступление, а действие во благо, написал в статье для "Крым. Реалии" украинский журналист, публицист Виталий Портников.

Кроме того, по этой же схеме работает и глава МИД России Сергей Лавров, который также вооружился опытом своего скандального коллеги времен СССР Вячеслава Молотова.

"Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал вымыслом "разговоры о жуткой катастрофе в Крыму с правами человека". Впрочем, интересно даже не то, как глава российского внешнеполитического ведомства аргументировал свои слова – особой аргументации там, думаю, и не было просто потому, что нельзя опровергнуть очевидные факты. Интересно то, что предлагает Лавров тем, кто говорит о нестерпимой ситуации, которая сложилась на оккупированном полуострове. Он предлагает им приехать в Крым и убедиться, как все замечательно. Это примерно та же методология, которой придерживался один из предшественников Лаврова в кабинете на Смоленской площади – сталинский министр иностранных дел Вячеслав Молотов", – пишет Портников.

Он напомнил, что в 30-ые годы ХХ века на Западе немало говорили о тотальном нарушении прав человека во всем СССР. Поэтому советское руководство заманивало в страну всех, кого только могло – чтобы показать, как все замечательно. Оно приглашало интеллектуалов, политиков и общественных деятелей. В итоге советская пропаганда получала свой эффект, ведь некоторые визитеры действительно верили в то, что все замечательно, а СССР якобы напрасно обвиняют в репрессиях и нарушении прав человека.

"Аналогии с Крымом тут еще точнее прослеживаются хотя бы потому, что западные демократии долгое время не хотели признавать самой законности большевистской власти и, в общем-то, Ленин и Сталин были в той же ситуации, в которой сейчас находится Аксенов. Только Аксенов – участник процесса аннексии Крыма, а Ленин и Сталин аннексировали всю Россию целиком. Кремль Путина, похоже, идет тем же путем, которым шел Кремль Сталина", – проводит очевидные параллели Портников.

Сталин и Путин

Возвращаясь к событиям современности, Портников отметил ,что Кремль "обкатывает" совершенно разные технологии для оккупированных частей Украины. Так, если в случае с Донбассом российское руководство пытается принудить Киев к прямым переговорам с главами марионеточных администраций так называемых "народных республик", то в случае Крыма нужно заманить на полуостров как можно большее количество западных "парламентариев и политиков".

"В том и другом случае речь идет о легитимизации. В первом случае – о легитимизации режимов "народных республик", о доказательстве того, что на украинской территории теперь уже не одно, а целых три государства. Во втором случае – о легитимизации аннексии Крыма, признании его российского статуса. И к правам человека это стремление привезти в Симферополь западного визитера и продемонстрировать его встречу с Сергеем Аксеновым в программе "Время", уверен, никакого отношения не имеет", – сделал вывод журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лавров нагло заявил, что единственный способ решить проблему санкций против России за аннексию Крыма и войну на Донбассе – это отказ Запада от имперских амбиций.

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