Главная Новости
4 октября • обновлено в 19:08
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Порт заработал?" В украденном Крыму заявили о "прорыве санкций"

Читать материал на украинском

Приехавший в аннексированный Крым россиянин заявил, что международные санкции, введенные в отношении портов после оккупации, якобы не работают, за что его осадили местные жители.

Как пояснил на странице в Twitter блогер с ником "КРЫМский бандеровец", в феодосийском порту стоит сухогруз из Сирии.

"Ватник (видимо, из понаехавших), увидел... и решил сообщить о прорыве санкций. Но в комментариях что-то пошло не так – собрались агенты Госдепа и хунты", – написал блогер.

Новости
"Чудом нас спасли!" В Крыму высмеяли "победу" над санкционным сыром

Так, жители полуострова ответили анониму, что корабль уже месяц как стоит в порту. "Он один раз в год заходит", "Ну да, Сирия она и в НАТО, и в ЕС состоит", "Порт заработал? Не смешите", – пишут пользователи сети.

Иллюстрация. Порт Феодосии

Иллюстрация. Порт Феодосии

Народна правда

"Порт заработал?" В украденном Крыму заявили о "прорыве санкций"

twitter.com/CrimeaUA1

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в оккупированном Россией Крыму загорелся военный ракетный катер "Шуя". Корабль был пришвартован на ремонт в порту Севастополя. В сети появились фото с места ЧП.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Персона
КРЫМский бандеровец
Место
Украина
Теги
соцсети Крым Новости Крыма
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
1
24
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Andria Viktor
Andria Viktor
Не переживайте,все идёт по плану,жиды знают когда развалится Россия и Украина,все ждут,особенно Китай.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Mega Death
Mega Death
Через пять-10 лет про санкции уже все забудут. А вот с чем останутся тупые xoxложёпые селюки, скакавшие на майдане?)) Они за пять лет стали главными попрошайками а Европе, что будет через 10?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Andria Viktor
Andria Viktor
Mega Death, жди защекин,скоро на твоей улице пойдут пляски и песни.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Фантомные боли в анусе у хох лов.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Andria Viktor
Andria Viktor
Гусенцова Галина, вы спец по анусам?это похвально.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel