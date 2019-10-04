"Порт заработал?" В украденном Крыму заявили о "прорыве санкций"

Приехавший в аннексированный Крым россиянин заявил, что международные санкции, введенные в отношении портов после оккупации, якобы не работают, за что его осадили местные жители.

Как пояснил на странице в Twitter блогер с ником "КРЫМский бандеровец", в феодосийском порту стоит сухогруз из Сирии.

"Ватник (видимо, из понаехавших), увидел... и решил сообщить о прорыве санкций. Но в комментариях что-то пошло не так – собрались агенты Госдепа и хунты", – написал блогер.

Так, жители полуострова ответили анониму, что корабль уже месяц как стоит в порту. "Он один раз в год заходит", "Ну да, Сирия она и в НАТО, и в ЕС состоит", "Порт заработал? Не смешите", – пишут пользователи сети.

Иллюстрация. Порт Феодосии Народна правда

twitter.com/CrimeaUA1

Крым. Ватник (видимо, из понаехавших), увидел в феодосийском порту сухогруз из Сирии и решил сообщить о прорыве санкций. Но в комментариях что-то пошло не так - собрались агенты Госдепа и хунты pic.twitter.com/5SdkiljYtk — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) October 4, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в оккупированном Россией Крыму загорелся военный ракетный катер "Шуя". Корабль был пришвартован на ремонт в порту Севастополя. В сети появились фото с места ЧП.

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