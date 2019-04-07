Порошенко анонсировал прорыв в деле об убийстве Гандзюк

Президент Украины Петр Порошенко пообещал принять серьезные меры по отношению к тем, кто может быть причастным к убийству активистки Екатерины Гандзюк.
Об этом говорится на странице инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook по итогам закрытой встречи без СМИ с главой государства.
"Мы узнали, что в этом деле президент и активисты на одной стороне. Мы узнали, что активисты борются за справедливость и президент с уважением относится к их борьбе, что заявление Андрея Гордеева об освобождении от должности председателя Херсонской ОГА будет подписано президентом", – сказано в сообщении.
Екатерина Гандзюк
CNews
Уточняется, что это будет не последнее решение президента по поводу фамилий, которые озвучивались среди предполагаемых заказчиков резонансного убийства.
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 июля в Херсоне неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Нападение произошло у дома, где жила активистка, когда она шла на работу.
Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице из-за обрыва тромба.
Сначала уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.
11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого ранее исключили из "Батьківщини", объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк.
Мангер в свою очередь ответил, что никакого отношения к активистке не имел и не был с ней знаком.
Генпрокуратура сообщила пошаговую схему организации убийства Гандзюк, назвав имена главных подозреваемых.
15 февраля залог был внесен и подозреваемого главу Херсонского облсовета выпустили из СИЗО.
Также активисты обвинили руководителя Нацполиции Херсонской области Артура Мерикова в причастности к убийству Гандзюк.
2 апреля они обратились к Порошенко с призывом уволить членов БПП, а именно – херсонских чиновников Андрея Гордеева и Евгения Рищука.
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