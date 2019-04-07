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Порошенко анонсировал прорыв в деле об убийстве Гандзюк

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Президент Украины Петр Порошенко пообещал принять серьезные меры по отношению к тем, кто может быть причастным к убийству активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом говорится на странице инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook по итогам закрытой встречи без СМИ с главой государства.

"Мы узнали, что в этом деле президент и активисты на одной стороне. Мы узнали, что активисты борются за справедливость и президент с уважением относится к их борьбе, что заявление Андрея Гордеева об освобождении от должности председателя Херсонской ОГА будет подписано президентом", – сказано в сообщении.

Екатерина Гандзюк

Екатерина Гандзюк

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Уточняется, что это будет не последнее решение президента по поводу фамилий, которые озвучивались среди предполагаемых заказчиков резонансного убийства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Петр ПорошенкоПетр Порошенко
Место
Украина
Теги
Гандзюкумерла Катя Гандзюкубийство
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