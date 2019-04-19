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"Понял, что проиграл": Соколова рассказала, что мешает Украине вернуть Крым

4.5тЧитать материал на украинском

Украина сможет вернуть Крым только дипломатическим путем или после того, как Владимир Путин оставит пост президента России. Сейчас же он просто не может этого допустить, поскольку это еще раз подтвердит провальность его плана по оккупации Украины.

Такое мнение озвучила украинская журналистка Янина Соколова во время онлайн-встречи с фанатами на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова

Янина Соколова

Скриншот видео

"Я не верю в военное возращение Крыма. Я верю только в дипломатическое решение этого вопроса. Ну, или вдруг что-то случится с лидером российской власти, главным, который вдруг решит уйти в отставку. Мне кажется, что вопросы Донбасса и Крыма связаны только с решениями человека, который, понимая проигрыш во всей этой игре, которую он устроил с Украиной, не знает, как из нее сейчас выйти: если не победителем, то достойно", — объяснила она свою позицию.

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Кроме того, Соколова предостерегла украинцев от веры в то, что смена власти в Украине автоматически превратится в завершение войны на Донбассе.

"Я не верю, что с Россией можно будет договориться без отступных в виде территорий, отказа от курсов и тому подобное. Пойти на уступки ради чего?" — обратилась она с риторическим вопросом к украинцам.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соколова сравнила требование России выплатить ей компенсацию за украинскую "оккупацию" Крыма с обвинением насильником жертвы в том, что во время изнасилования она была не накрашена.

Также журналистка призвала крымчан "слать на хр*н" оккупантов, если они хотят вернуться к нормальной жизни на полуострове.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Янина СоколоваВладимир Путин
Место
Украина
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Северг Олег
Северг Олег
И кстати, Украина может вернуть себе Крым очень просто - всего лишь нужно войти в состав РФ на правах федеративного государства. Республики. Вообще не понимаю почему хохлы до этого додуматься не могут. Всё тоже самое будет - и рада ваша и вышиванки только не будет границы и Крым станет общим.
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Северг Олег
Северг Олег
Какая же говорливая эта баба. Это кстати качество всех хохлушек. Когда в Москву хохлушка приезжает её всегда видно именно по этому признаку - песдит и песдит без умолку на любую тему.
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
В связи с полным и бесповоротным одебиливанием населения, скакуасия превратилась в самое лучшее место на земном шаре для популяризации подобных "аналитиков". От слова "анал".
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