"Понадобится все по Карпаты": Соловьев снова заговорил о полной оккупации Украины

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что если России не понравится политика, которую будет в дальнейшем вести Украина, то она может оккупировать все ее территории до Карпатских гор.
Наглые угрозы он озвучил во время спора с украинским политологом Василием Вакаровым в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Все началось с того, что Вакаров выразил уверенность в том, что Россия не присоединила к себе Донбасс по примеру Крыма, поскольку он не представляет для нее никакой практической ценности.
Владимир Соловьев
Скриншот видео
"Если вы говорите, что Крым и крымчане сейчас находятся в безопасности, то почему в опасности Донецк и Луганск? Почему вы не до конца сделали свою игру? Потому что геостратегически вам Донбасс не нужен", — сказал украинец.
Однако Соловьев решил использовать его претензии для очередной порции громких запугиваний Украины и угроз потери новых территорий.
"Нет, не по этому. Потому что мы всегда действуем четко по закону. Не волнуйтесь, будете себя плохо вести — нам геостратегически по Карпаты все понадобится", — ехидно высказался рупор Кремля.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В мае 2018 года Соловьев грозился приехать в Киев после вымышленного "захвата" столицы Украины ныне убитым главарем "ДНР" Александром Захарченко.
Также пропагандист пригрозил Украине уничтожением в случае восстановления ней статуса ядерного государства.
Рупор Кремля выражал уверенность в том, что боевые действия на Донбассе закончатся только тогда, когда Россия получит контроль над всей территорией Украины.
Он утверждал, что если бы в Украине действительно была российская агрессия, то ее армия уже была бы в Киеве.
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