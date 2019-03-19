"Понадобится все по Карпаты": Соловьев снова заговорил о полной оккупации Украины

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что если России не понравится политика, которую будет в дальнейшем вести Украина, то она может оккупировать все ее территории до Карпатских гор.

Наглые угрозы он озвучил во время спора с украинским политологом Василием Вакаровым в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Все началось с того, что Вакаров выразил уверенность в том, что Россия не присоединила к себе Донбасс по примеру Крыма, поскольку он не представляет для нее никакой практической ценности.

Владимир Соловьев Скриншот видео

"Если вы говорите, что Крым и крымчане сейчас находятся в безопасности, то почему в опасности Донецк и Луганск? Почему вы не до конца сделали свою игру? Потому что геостратегически вам Донбасс не нужен", — сказал украинец.

Однако Соловьев решил использовать его претензии для очередной порции громких запугиваний Украины и угроз потери новых территорий.

"Нет, не по этому. Потому что мы всегда действуем четко по закону. Не волнуйтесь, будете себя плохо вести — нам геостратегически по Карпаты все понадобится", — ехидно высказался рупор Кремля.

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