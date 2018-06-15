Помогал "ДНР": суд отпустил российского соратника террористов

Суд отпустил из-под ареста россиянина Игоря Кимаковского, обвиняемого в развязывании войны и посягательстве на целостность Украины за помощь "ДНР".

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на решение Красноармейского горрайонного суда Донецкой области от 18 мая, прокурор просил продлить меру пресечения.

"Учитывая то, что прокурором не указано о существовании рисков уголовного производства, не приведено достаточных оснований для продления срока меры пресечения, коллегия судей считает необходимым в удовлетворении ходатайства прокурору отказать и отменить меру пресечения", – сказано в сообщении.

Свое решение суд обосновал "неудовлетворительным состоянием здоровья" и потребностью в получении лечения заболеваний.

Обвиняемый предоставил договор об аренде квартиры в Селидово Донецкой области и рассказал, что его мать и брат являются гражданами Украины и живут в Одесской области.

По словам Кимаковского, он не собирается скрываться, потому что "заинтересован" в оправдании имени. Подозрение он назвал необоснованным. Россиянин отметил, что поставлял на оккупированные территории "гуманитарную помощь", восстанавливал инфраструктуру Дебальцево, был советником "мэра города", устанавливал связь между "Министерством образования "ДНР" и учебными заведениями и взаимодействовал со СМИ.

Россиянин считает, что эти действия "не подпадают под такую ​​квалификацию как развязывание агрессивной войны, и посягательство на целостность и неприкосновенность Украины".

"Также коллегия судей не может не согласиться с обвиняемым, что после его освобождения 15 декабря 2017 из-под стражи до 29.12.2017 года (даты повторного избрания меры пресечения) он не уклонился от явки в суд при первом же вызове, что действительно может указывать на его сознание в соблюдении возложенных на него обязанностей", – сказано в решении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кимаковский оказался в числе тех, кто отказался возвращаться в Россию в рамках масштабного обмена пленными 27 декабря 2017 года.