"Помог Кадыров": предатель из СБУ разразился историей спасения журналистов РФ из "украинского плена"

Бывший сотрудник СБУ Василий Прохоров, который предал Украину и сбежал в Россию, рассказал о том, как якобы спасал из "украинского плена" журналистов из РФ.

Экс-силовик заявил на пресс-конференции в Москве, что помог выжить журналистам канала LifeNews Марату Сайченко и Олегу Сидякину, передают РИА Новости.

"18 мая в лагерь привезли ваших коллег, задержанных журналистов канала LifeNews Олега Сидякина и Марата Сайченко. Честно вам скажу – им, пожалуй, повезло, что они попали на меня. Сразу делу дали официальный ход в группе СБУ, в которую я входил. Я сразу проинформировал центр, где находятся журналисты, обстоятельства их задержания, какая судьба их ждет", – заверил Прозоров.

Василий Прозоров Скриншот из видео

Предатель также заявил, что российских журналистов держали в плену в сырой земляной яме около недели бойцы АТО и спастись им удалось только благодаря вмешательству лидера Чечни Рамзана Кадырова.

Обвинениями беглый экс-силовик разразился в сторону сотрудника штаба АТО Дмитрия Кобца, который якобы планировал "расколоть" журналистов и получить от них некую секретную информацию пытками – к примеру, предлагал надеть им на головы пакеты и оставить на солнцепеке.

Журналисты, якобы попавшие в плен к бойцам АТО Telegram-канал Life Shot

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее перебежчик из СБУ Прозоров выдал информацию о подпольных тюрьмах на Донбассе, где украинцы якобы убивали пленных.

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