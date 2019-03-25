|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

"Помог Кадыров": предатель из СБУ разразился историей спасения журналистов РФ из "украинского плена"

716Читать материал на украинском

Бывший сотрудник СБУ Василий Прохоров, который предал Украину и сбежал в Россию, рассказал о том, как якобы спасал из "украинского плена" журналистов из РФ.

Экс-силовик заявил на пресс-конференции в Москве, что помог выжить журналистам канала LifeNews Марату Сайченко и Олегу Сидякину, передают РИА Новости.

"18 мая в лагерь привезли ваших коллег, задержанных журналистов канала LifeNews Олега Сидякина и Марата Сайченко. Честно вам скажу – им, пожалуй, повезло, что они попали на меня. Сразу делу дали официальный ход в группе СБУ, в которую я входил. Я сразу проинформировал центр, где находятся журналисты, обстоятельства их задержания, какая судьба их ждет", – заверил Прозоров.

Новости
"Чудовище, пропил честь офицера": СБУ обнародовала скандальные факты о беглом Прозорове

Василий Прозоров

Василий Прозоров

Скриншот из видео

Предатель также заявил, что российских журналистов держали в плену в сырой земляной яме около недели бойцы АТО и спастись им удалось только благодаря вмешательству лидера Чечни Рамзана Кадырова.

Обвинениями беглый экс-силовик разразился в сторону сотрудника штаба АТО Дмитрия Кобца, который якобы планировал "расколоть" журналистов и получить от них некую секретную информацию пытками – к примеру, предлагал надеть им на головы пакеты и оставить на солнцепеке.

Журналисты, якобы попавшие в плен к бойцам АТО

Журналисты, якобы попавшие в плен к бойцам АТО

Telegram-канал Life Shot

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее перебежчик из СБУ Прозоров выдал информацию о подпольных тюрьмах на Донбассе, где украинцы якобы убивали пленных.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Место
Украина
Тег
СБУ
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
4
5
Смешно
1
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Путин Хуйло
Путин Хуйло
Не долго тебя расияки кормить будут. Скоро заколят. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Даааа, этот сбушник может многое рассказать. Запасаемся попкорном...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения