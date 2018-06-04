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Полуостров строгого режима: в сети рассказали, как оккупанты "шмонают" крымчан

1.1тЧитать новость на украинском

В оккупированной Ялте местные "правоохранители" без причины задерживают местных жителей, требуя у них удостоверения личности под видом "спецоперации".

"Оккупанты устраивают шмоны в барах и на улицах, ватники недовольны своим нищенским существованием, призывают перекрывать мост и гонят прочь понаехавших", – пишет в Twitter блогер КРЫМский бандеровец.

Он привел историю жителя Ялты, опубликованную в одном из местных сообществ в соцсети о том, как его задержали двое якобы полицейских в штатском и потребовали документы.

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"На вопрос, на каком основании, сказали, что в Ялте проходит спецоперация "МИГРАНТ", и настаивали на предъявлении паспорта. Паспорта с собой не оказалось, и ребята захотели меня куда-то провести – якобы в комнату допроса для установления личности. Вокруг ни души. Ситуация показалась очень подозрительной, ведь полиция не имеет права на такие действия! Я задал вопрос, задержан ли я? И если да, то на каком основании? Они продолжали настаивать, мол, вы не задержаны, но давайте-ка пройдемте!" – возмущался автор сообщения.

По его словам, ему пришлось звонить жене, чтобы она отправила ему фото паспорта, после чего "правоохранители" сверили информацию и отпустили его.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети показали новые фото с пляжей Крыма.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликтНарушение прав человека в Крыму
Место
УкраинаЯлта
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Ватани саботують!Самі кричали умереть в рассеі,саботажники!
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Зате безбіндеровщини.
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