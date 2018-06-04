Полуостров строгого режима: в сети рассказали, как оккупанты "шмонают" крымчан

В оккупированной Ялте местные "правоохранители" без причины задерживают местных жителей, требуя у них удостоверения личности под видом "спецоперации".

"Оккупанты устраивают шмоны в барах и на улицах, ватники недовольны своим нищенским существованием, призывают перекрывать мост и гонят прочь понаехавших", – пишет в Twitter блогер КРЫМский бандеровец.

Он привел историю жителя Ялты, опубликованную в одном из местных сообществ в соцсети о том, как его задержали двое якобы полицейских в штатском и потребовали документы.

"На вопрос, на каком основании, сказали, что в Ялте проходит спецоперация "МИГРАНТ", и настаивали на предъявлении паспорта. Паспорта с собой не оказалось, и ребята захотели меня куда-то провести – якобы в комнату допроса для установления личности. Вокруг ни души. Ситуация показалась очень подозрительной, ведь полиция не имеет права на такие действия! Я задал вопрос, задержан ли я? И если да, то на каком основании? Они продолжали настаивать, мол, вы не задержаны, но давайте-ка пройдемте!" – возмущался автор сообщения.

По его словам, ему пришлось звонить жене, чтобы она отправила ему фото паспорта, после чего "правоохранители" сверили информацию и отпустили его.

Оккупанты превратили Крым в зону строгого режима. История из Ялты pic.twitter.com/TYbqPKqzOp — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 2 июня 2018 г.

Новости Крымнаша. Выпуск #1295 за 03.06.2018 "Задача путина - развалить россию" https://t.co/NQ30P3Y0p1 Оккупанты устраивают шмоны в барах и на улицах, ватники недовольны своим нищенским существованием, призывают перекрывать мост и гонят прочь понаехавших. pic.twitter.com/pimH131eYY — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 3 июня 2018 г.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети показали новые фото с пляжей Крыма.