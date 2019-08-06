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"Получите ответ!" На Донбассе ликвидировали четырех террористов

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На оккупированном Донбассе в период с 30 июля по 5 августа, не смотря на "режим тишины", террористы активно обстреливали позиции украинских войск и населенных пунктов на подконтрольной Украине территории – в ответ ВСУ ликвидировали четырех наемников.

Оперативные данные группы "Информационное сопротивление" опубликовал эксперт Центра военно-политических исследований Константин Машовец на своей странице в Facebook.

"В период с 30 июля по 5 августа, не смотря на действие так называемого "режима тишины", который стартовал на Донбассе с 00:01 21 июля, в соответствии с решением ТКГ в Минске, интенсивность вооружённых провокаций и обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов на подконтрольной Украине территории со стороны противника существенно возросла", – написал он.

Террористы

Террористы

Infokava

По его словам, подразделения российских оккупационных войск осуществили около 40 огневых налетов и нанесли удары в районе 18 населенных пунктов.

Он добавил, что на протяжении недели террористы проходили практические занятия и учения. Также для обеспечения деятельности наемникам с территории России было доставили около 1500 тонн горюче-смазочных материалов.

"В период с 30 июля по 5 августа подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили 4 человека", – отметил военный эксперт.

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По его словам, в "треугольнике" между Каштановое – ЯБП – Минеральное периодически фиксировалась мобильная огневая группа противника, которая совершала короткие налеты по позициям подразделений ОС в районе Авдеевки и южнее. А западнее Бойковского (Тельманово) зафиксировали бронегруппу оккупационных формирований.

"Судя по-всему, командование 1-го АК усиливает позиции своих передовых подразделений на участке южнее Гранитного (Старомарьевка) или в районе Староласпы силами до "мотострелковой роты", – написал Машовец.

Он отметил, что командование оккупационных формирований в зоне ответственности 9-го отдельного мотострелкового полка усиливало опорные пункты отдельными единицами бронетехники, также боевые бронированные машины появились в районах населенных пунктов Безыменное, Новоазовск, Крещатицкое – Козацкое и Патриотичное. Между Раздольным и Старобешево на дороге фиксировали смешанную колонну автотранспорта и бронетехники в направлении на юг.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 3 августа, в зоне проведения ООС на Донбассе получил ранение один украинский военнослужащий. В течение суток оккупанты шесть раз нарушили режим тишины – применили гранатометы и стрелковое оружие.

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Место
Украина
Тег
Донбасс
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Яка чудова новина!!!))))
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