''Получили бы Беларусь'': Бродский рассказал, кого Кучма готовил в преемники

Второй президент Украины Леонид Кучма планировал, что его преемником станет тогдашний глава Министерства внутренних дел Юрий Кравченко.

В случае реализации этого сценария Украина превратилась бы во вторую Беларусь с диктаторским режимом. Однако вплощению схемы Кучмы помешал скандал из-за пленок Мельниченко, который пролил свет на причастность политика и его соратника Кравченко к убийству журналиста Георгия Гонгадзе. Об этом рассказал глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский в интервью журналисту Юрию Бутусову.

"Кучма и Кравченко шли осознанно, у них был план... Вот их модель: построить у нас Беларусь. И я считаю, что если бы Кравченко не закончил так, как закончил (он совершил самоубийство в марте 2005 года. — Ред.), мы бы получили Беларусь. Мы бы получили вместо Лукашенко Кравченко. Насколько я знаю, Кучма планировал Кравченко вместо себя. Он выстраивал всю систему страха под себя — он наследник и следующий президент страны", — подчеркнул бизнесмен.

Вместе с тем, Бродский добавил, что если бы Кучме удалось привести Кравченко к власти, то народ сверг бы его гораздо быстрее, чем беглого экс-президента Виктора Януковича, поскольку всем было известно, что соратник Кучмы — это просто киллер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаил Бродский также рассказал, что Кучма и Кравченко после убийства Гонгадзе собирались устранить его самого. Поводом для расправы, которую они планировали, была финансовая поддержка Бродским деятельности журналиста.