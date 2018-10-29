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''Получили бы Беларусь'': Бродский рассказал, кого Кучма готовил в преемники

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Второй президент Украины Леонид Кучма планировал, что его преемником станет тогдашний глава Министерства внутренних дел Юрий Кравченко.

В случае реализации этого сценария Украина превратилась бы во вторую Беларусь с диктаторским режимом. Однако вплощению схемы Кучмы помешал скандал из-за пленок Мельниченко, который пролил свет на причастность политика и его соратника Кравченко к убийству журналиста Георгия Гонгадзе. Об этом рассказал глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский в интервью журналисту Юрию Бутусову.

"Кучма и Кравченко шли осознанно, у них был план... Вот их модель: построить у нас Беларусь. И я считаю, что если бы Кравченко не закончил так, как закончил (он совершил самоубийство в марте 2005 года. — Ред.), мы бы получили Беларусь. Мы бы получили вместо Лукашенко Кравченко. Насколько я знаю, Кучма планировал Кравченко вместо себя. Он выстраивал всю систему страха под себя — он наследник и следующий президент страны", — подчеркнул бизнесмен.

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Вместе с тем, Бродский добавил, что если бы Кучме удалось привести Кравченко к власти, то народ сверг бы его гораздо быстрее, чем беглого экс-президента Виктора Януковича, поскольку всем было известно, что соратник Кучмы — это просто киллер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаил Бродский также рассказал, что Кучма и Кравченко после убийства Гонгадзе собирались устранить его самого. Поводом для расправы, которую они планировали, была финансовая поддержка Бродским деятельности журналиста.

Читайте все новости по теме "Убийство Гонгадзе" на OBOZREVATEL.

Тема
Убийство Гонгадзе
Персоны
Леонид КучмаЮрий КравченкоНиколай МельниченкоМихаил Бродский
Место
Украина
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